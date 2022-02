Profis im Drahtbiegen: DBS Drahtbiege Solutions

Mit Draht jeder Art kennt man sich aus bei DBS Drahtbiege Solutions in Michelau in Oberfranken. Schließlich fertigt der inhabergeführte Spezialbetrieb seit Jahrzehnten hochwertige Drahtbiegeteile für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen. Und die Geschäfte laufen gut, erzählt Armin Zecevic. Erst im vergangenen Jahr hat der Unternehmer in vier neue Highspeed Biegemaschinen aus der BM Baureihe von Wafios investiert. Diese ergänzen seinen vorhandenen Maschinenpark und erlauben es ihm, die große Nachfrage nach Drahtbiegeteilen zu bedienen, mehr Aufträge anzunehmen und wirtschaftlich und in gleichbleibend hoher Qualität auszuführen.Seit Januar stehen die BM 36 HS, die beiden BM 43 HS (davon eine mit Anfaseinrichtung) und die Wafios BM 50 HS zudem am neuen, vergrößerten Standort nur wenige Kilometer vom alten Firmensitz entfernt. Dort hat das Team rund um Zecevic nicht nur mehr Platz für Fertigung, Logistik und für das große Materiallager – auch für eine eventuelle weitere Ausweitung des Geschäftsbetriebs ist Raum.Apropos Materiallager: Dank seines gut sortierten Lagers, in dem verkupferte, blanke und verzinkte Stahldrähte, Federstahldraht, rostfreier Draht, V2A und VA4 Stahl, Alu, Kupfer und vieles mehr ständig vorrätig ist, kann Zecevic selbst kurzfristige Anfragen nach Drahtbiegeteilen innerhalb kürzester Zeit realisieren. Lange Lieferzeiten und die Abhängigkeit von Zulieferern kennen die Michelauer Profis für Drahtbiegeteile nicht. Hier werden alle Arbeitsschritte inhouse ausgeführt: Von der Musterteilanfertigung und Serienfertigung über anschließende Schweißarbeiten oder die Oberflächenveredelung bis hin zu Verpackung und Versand. So entstehen Drahtbiegeteile, die höchsten Ansprüchen genügen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

