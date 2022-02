Auch in Japan wird TTPCG® als Top Franchise-Geber gewürdigt und geschätzt

Shizuoka, 25.02.2022 – Es gibt in Japan regierungsnahe japanische Aussenwirtschafts-Organisationen, welche eine Vielzahl kostenfreier Dienstleistungen für ausländische Unternehmen sowie auch Start-ups, die in Japan investieren oder vor Ort mit einem japanischen Partner kooperieren wollen, bieten. Der US Dating Services TTPCG® wurde Anfang des Jahres 2022 von einer regierungsnahen japanischen Aussenwirtschafts-Organisation ausgezeichnet, als Top-Franchise-Geber.

Gute Gründe dafür, dass TTPCG® in vielen Ländern ein Top Franchise-Geber ist

Wer die Franchise-Gebühr der TTPCG®, in Japan 450.000,– YEN, den gebotenen Leistungen, dem riesen Marktvolumen und dem künftigen Einkommen gegenüberstellt, merkt schnell, aus welchen Gründen TTPCG® in vielen Ländern seit Jahrzehnten, als Top Franchise-Geber ausgezeichnet wird. Dazu kommt, dass der Service von TTPCG® keinen Wettbewerb kennt, da das Unternehmen weltweit einmalig aufgestellt ist. Japan hat aufgrund seiner ausgeprägten Errungenschaften im technologischen Sektor eine der mächtigsten Volkswirtschaften der Welt. Die Bevölkerung beträgt mehr als 127 Millionen Menschen und mehr als die Hälfte davon lebt in städtischen Gebieten. Die wichtigsten Städte wie Tokio (9,27 Mio.), Yokohama (3,72 Mio.), Osaka (2,69 Mio.), Nagoya (2,3 Mio.) und Sapporo (1,95 Mio.) stehen für verschiedene Franchise-Möglichkeiten zur Verfügung.

Eine besondere Tatsache in Japan

Eine Tatsache bei dem Start eines Franchise-Gebers in Japan ist, dass Franchise-Geber zuerst die Hauptstadt erreichen müssen. Es besteht die Überzeugung, dass überall in Japan gestartet werden kann, wenn Franchise-Geber es geschafft haben, das System in Tokio mit Erfolg zu starten. Es gibt auch keine Franchise-Gesetze, die Franchise-Aktivitäten einschränken. Ein Franchise-Geber findet in Japan sehr qualifizierte, verantwortungsbewusste und engagierte Franchisenehmer.

Das Franchise-Geschäft in Japan ist das zweitgrösste der Welt

Mit 1.305 Franchise-Typen und einem Jahresumsatz von 198 Milliarden US-Dollar ist das japanische Franchise-Geschäft das zweitgrösste der Welt. Betrachtet man den Franchise-Marktanteil, sieht man, dass die USA und Grossbritannien mit ihren Marken wie auch TTPCG® in Japan stark vertreten sind.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Yui Takahashi , Kuroganecho, Aoi Ward, Shizuoka, 420-0851, Japan gelesen. Der Bericht erschien © 2022 Zasshi Kanpekina suttoappu. Übersetzung von Mark H. Lathrop. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke und das Franchise von TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

marketing@ttpcg.us

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

pressoffice@ttpcg.us

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.