STÜKEN bietet Lösungen für die Antriebstechnik von Morgen

Was ist der Antrieb der Zukunft? Hybrid, elektrisch, mit Brennstoffzellen basierend auf Wasserstoff? STÜKEN-Produkte erfüllen bereits heute viele Funktionen in Elektrofahrzeugen. Der Tiefziehspezialist ist als Partner für neue Entwicklungen in der Elektromobilität am Puls der Zeit.

Die Beliebtheit von Elektroautos steigt. Laut einer aktuellen Umfrage der Strategieberatung PwC Strategy& wollen 64% der befragten europäischen Konsumenten innerhalb der kommenden zwei Jahre ein E-Auto kaufen. Bei Flottenbetreibern sind es sogar 100%. Kein Wunder also, dass der Bedarf an Tiefziehteilen in der E-Mobilität rasch steigt, zum Beispiel für Komponenten aus Kupferlegierungen mit funktioneller Oberflächenbeschichtung. Schlüsselfaktoren bei elektrischen Antrieben sind Abschirmungen zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit und Steigerung der Effizienz. Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) muss frühzeitig in Produktentwicklung und Produktdesign einfließen. Metallische Stromschienen in verschiedenen Größen und Ausführungen sind für die Verteilung der Energie von der Batterie an Motoren, Achsen und andere Geräte unerlässlich. Hier kommen leitfähige Legierungen wie Aluminium, Bronze und Kupfer zum Einsatz. „Wir realisieren für unsere Kunden Tiefziehteile für Abschirmungen, Hochvoltverkabelung, Steckverbinder, Gehäuse für Sensoren und vieles mehr,“ erklärt Nils Petersohn, Geschäftsführer bei STÜKEN. „Hierbei sind der Geometrie der Komponenten fast keine Grenzen gesetzt: Runde Teile, eckige oder ovale Teile, Kombinationen daraus oder auch Freiformkonturen sind möglich. Wir bieten Lösungen, bei denen die Anforderungen unserer Kunden immer im Mittelpunkt stehen. Wenn gewünscht, übernehmen wir auch die Baugruppenmontage. Auch in Zeiten der Transformation sind wir ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden.“

Über STÜKEN:

1931 gegründet, gilt STÜKEN heute als der weltweit führende Zulieferer für Präzisionstiefziehteile aus Metall. Allein im Rintelner Stammwerk werden jährlich fast 40 Milliarden Tiefziehteile produziert. Außerdem gehören Stanz- und Stanzbiegeteile, kunststoffumspritzte Bauteile sowie anspruchsvolle Baugruppen zum Sortiment. Die Produkte finden sich in vielfältigen Anwendungen von Haushaltsgeräten bis hin zu Armaturen, in Computern, Mobilfunkgeräten, Medizinprodukten und Kraftfahrzeugen. Das Familienunternehmen mit Tochterwerken in den USA, Tschechien und China beschäftigt rund 1.250 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von mehr als 200 Mio. Euro.

