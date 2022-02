SAP Data Warehouse Cloud kurz und kompakt

Neues Whitepaper von QUNIS beschreibt Positionierung der SAP Data Warehouse Cloud im SAP Produktportfolio und erste Erfahrungen aus Kundenprojekten

Innerhalb der strategischen Ausrichtung von SAP weist der Trend klar zu „Cloud only“. Zu erkennen ist dies in Applikationen für Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Die SAP Data Warehouse Cloud (DWC) ist dabei von besonderer Bedeutung im Analyticsportfolio von SAP, zusammen mit der SAP Analytics Cloud und der SAP HANA Cloud. Zur zentralen Rolle der DWC, ihren Vorteilen und Erfahrungen in konkreten Anwendungsprojekten informiert jetzt das kostenfrei verfügbare Whitepaper „SAP Data Warehouse Cloud – DAS neue strategische Data Warehouse der SAP?“ von QUNIS, dem Experten für Data & Analytics.

Einordnung und Projekteinblicke

Kompakt und anschaulich erläutert das Whitepaper die Bedeutung der DWC als Teil der SAP Business Technology Platform (SAP BTP), der zentralen Plattform für das gesamte SAP Ökosystem. Im Mittelpunkt steht dabei die Einordnung der DWC in die „Cloud only“ Strategie.

Das Whitepaper bietet außerdem:

* eine Beschreibung der Kernkomponenten der Applikation

* einen kleinen Einblick in die allgemeine Roadmap der DWC

* eine prägnante Erörterung der Benefits

Im letzten Teil werden Erfahrungen aus ersten Einsätzen der SAP Data Warehouse Cloud in Kundenanwendungen beschrieben. Im Rahmen des Early Adopter Care Programms von SAP hatte QUNIS schon 2021 einige Kunden bei der Einführung der SAP DWC beraten und unterstützt.

Kostenfreie Anforderung

Interessenten können das Whitepaper „SAP Data Warehouse Cloud – DAS neue strategische Data Warehouse der SAP?“ kostenfrei online anfordern. Weitere Whitepaper, Checklisten und Factsheets bietet QUNIS unter anderem auch zu Self-Service-BI mit Microsoft Power BI, Data Warehouse Automation oder auch zu AI-Methoden.

QUNIS steht Unternehmen bei allen Anforderungen im Themenfeld von Business Intelligence, Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence (AI) und Data Management zur Seite. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Hermann Hebben und Steffen Vierkorn. Seinen Firmensitz hat QUNIS im oberbayerischen Brannenburg und ist mit 20 weiteren Offices in Deutschland und Österreich vertreten. Als Projektbegleiter unterstützt der Data & Analytics Experte seine Kunden von der Idee über die Identifikation der Handlungsfelder bis hin zur Implementierung und nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Unternehmen verschiedenster Größe und Branchen vertrauen bei ihren Innovationsprojekten und Initiativen auf QUNIS.

