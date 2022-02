Online-Fertigung erreicht den Weltraum: FACTUREE liefert komplexe Bauteile für Space Applications Services

Entwickler und Dienstleister im Bereich der Weltraumtechnologie setzt auf Online-Fertigung bei der Beschaffung von Komponenten für den Prototypenbau

Berlin, 23. Februar 2022 – Die Online-Fertigung von FACTUREE ( www.facturee.de) erobert neue Sphären: Der Spezialist auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie Space Applications Services ( www.spaceapplications.com) setzt für die Beschaffung komplexer Bauteile auf die B2B-Plattform. Dies umfasst Teile für den Bau von Prototypen und so genannten Space Qualification Models für den Anwendungsbereich Raumfahrt. Die CNC-Teile werden mit hoher Präzision gefertigt und schnell bereitgestellt.

Space Applications Services NV/SA mit Hauptsitz in der Region Brüssel und einer Tochtergesellschaft Aerospace Applications North America in Houston (USA) ist auf die System- und Softwareentwicklung für die Europäische Raumfahrtagentur (ESA), nationale Raumfahrtagenturen und die Raumfahrtindustrie spezialisiert. Das Unternehmen erarbeitet internationale Lösungen und Technologien für bemannte und unbemannte Raumfahrzeuge, Erdbeobachtung, Wissenschaft, Exploration und Kommunikation in diesem Segment.

Spezialkomponenten für Prototypenbau in der Robotik benötigt

Der Anwendungsbereich Raumfahrt besitzt bei Space Applications Services einen hohen Stellenwert. Damit in diesem hochsensiblen Bereich höchste Qualität und Zuverlässigkeit gegeben sind, sind für den Prototypenbau sowie für die so genannten Space Qualification Models komplexe Bauteile erforderlich.

Dr.-Ing. Torsten Siedel, Project Manager bei Space Applications Services NV/SA, erklärt: „Bei der Beschaffung dieser Komponenten wurde eine Umstellung erforderlich, da der bisherige Zulieferer in Bezug auf zuverlässige Materialqualität, Lieferzeit und Preisgestaltung nicht mehr unseren Ansprüchen genügte. Wir führten daraufhin eine ausführliche Anbieter-Recherche durch und entschieden uns für die Zusammenarbeit mit dem Online-Fertiger FACTUREE.“

FACTUREE ist eine Marke der cwmk GmbH und unterhält ein breites Fertigungsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Mehr als 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit, wodurch fristgerechte Lieferungen gewährleistet sind. Alle Fertigungspartner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Online-Fertigung von hochwertigen CNC-Teilen

Der Online-Fertiger FACTUREE liefert hochwertige CNC-Teile an Space Applications Services. Das Unternehmen setzt damit auf eine besonders moderne Form der Beschaffung. FACTUREE ist durch sein Online-Netzwerk-Modell in der Lage, individuelle Bauteile von spezialisierten Anbietern mit hoher Präzision fertigen zu lassen und diese schnell zu liefern. FACTUREE ist dabei alleiniger Vertragspartner, der für die Auswahl des am besten geeigneten Fertigers und die gesamte Abwicklung sorgt.

Der Beschaffungsprozess der Bauteile gestaltet sich denkbar einfach: Ingenieure von Space Applications Services erstellen Zeichnungen und 3D-Daten, die FACTUREE übermittelt werden. Der Online-Fertiger generiert daraufhin innerhalb von ein bis zwei Tagen ein Angebot. Nach Beauftragung und erfolgter Zulieferung durchlaufen alle Teile eine Qualitätsprüfung im Hause Space Applications Services. Mögliche Nacharbeiten setzt FACTUREE schnell um.

„FACTUREE beliefert uns bereits seit mehr als zwei Jahren mit hochwertigen CNC-Teilen für verschiedene Anwendungen und Projekte. Neben der hohen Qualität schätzen wir die schnelle Lieferzeit sowie die attraktive Preisgestaltung. Die professionelle und unkomplizierte Kommunikation führt außerdem zu schnellen Problemlösungen und unterstreicht zusätzlich die Zuverlässigkeit“, sagt Dr.-Ing. Torsten Siedel und ergänzt: „Da unsere positive Auftragslage auf einen vermehrten Bedarf an CNC-Teilen hindeutet, werden wir FACTUREE in Zukunft sicher weiter mit entsprechenden Aufträgen betrauen.“

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, darunter CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

Firmenkontakt

FACTUREE – Der Online-Fertiger I cwmk GmbH

Benjamin Schwab

Oudenarder Straße 16

13347 Berlin

+49 (0)30-6293939-96

schwab@facturee.de

http://www.facturee.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.