„The Future of the Planet“: Neues AluBook über Wandel und Umweltschutz herausgegeben

ALUPROF stellt Trends und Rolle des Bauwesens bei Bewältigung der Klimakrise vor

ALUPROF, einer der führenden Hersteller von Aluminiumsystemen für die Bauwirtschaft in Europa und Mitglied der Grupa Kęty Unternehmensgruppe, hat ein neues AluBook herausgegeben. Das Album „The Future of the Planet“, beleuchtet die neusten Trends und den aktuellen Wandel des Bauwesens, wie die Rolle der Bauindustrie bei der Bekämpfung der Klimakrise und dem Aufbau einer besseren Zukunft. Zudem stellt die dritte Ausgabe einzigartige Gebäude, Spitzentechnologien, modernsten Lösungen und Gespräche mit führenden Architekten und anderen Experten auf diesem Gebiet vor.

„Das Bauwesen ist für knapp 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Kohlendioxidemissionen verantwortlich“, sagt Tomasz Grela, CEO von ALUPROF S.A. „Diese Zahlen bedeuten für uns eine große Verantwortung und motivieren uns, noch stärker nach neuen, umweltfreundlichen Lösungen zu suchen und umweltschonende Technologien zu entwickeln, damit die Bauwirtschaft Mensch und Natur dient und aktiv zur Lösung der Klimaprobleme beiträgt. In dieser Ausgabe des AluBook stellen wir Ihnen Trends und Errungenschaften der Bauindustrie zum Beweis dafür vor, dass es möglich ist, Ökologie, Ökonomie und Ästhetik zu verbinden.“

Die Idee hinter der AluBook-Publikationsreihe besteht darin, aktuelle Trends zu diskutieren, zukünftige Trends zu prognostizieren sowie Innovationen, Projekte und Profile von Personen vorzustellen, die das Erscheinungsbild der Architektur und der Baubranche im Allgemeinen prägen. In der dritten Ausgabe des Albums wird dieses Ziel in den Kontext des Wandels gestellt, der der Bauindustrie bevorsteht, um sowohl menschen- als auch umweltfreundlich zu sein. Zudem begleitet es den Leser durch mehrere Themen, die es ihm ermöglichen, das moderne Bauen aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten.

Die Thematik des modernen Bauwesens, die in der neuesten Ausgabe des AluBook behandelt wird, ist auch Teil des Projekts „Future Builders“. Damit hat ALUPROF eine virtuelle Plattform geschaffen, die sich an Architekten und Stadtplaner richtet. Es soll ein Raum für den Meinungsaustausch über die Zukunft der Städte, die Entwicklung von Stadtteilen, die Gestaltung neuer Gebäude oder Grünflächen sowie die Renovierung bestehender Bauwerke sein. So sollen menschen- und umweltfreundliche Lebensräume geschaffen werden.

ALUPROF stellt das AluBook „The Future of the Planet“ kostenlos zur Verfügung. Wer sich für Architektur, aktuelle Trends und die wichtigsten Herausforderungen der Branche interessiert, kann die dritte Ausgabe hier herunterladen: https://future-builders.com/.

Pressekontaktdaten:

ITMS Marketing GmbH

Frankfurter Landstraße 15

61231 Bad Nauheim

Ansprechpartner: Marion Müller

T: +49 (6032) 3459 – 20

E: marion.mueller@itms.com