fruiton spendet an die Alzheimer Forschung

Gute Besserung Box für Senioren: 5 Euro des Verkaufspreises für einen guten Zweck

Köln, im Februar 2022. Mit der fruitonBox erobern die Frische-Logistiker von fruiton seit Frühling 2021 die Herzen der Menschen in Deutschland. Man sucht zu Hause in Ruhe aus und bestellt bequem im Onlineshop. Besonders beliebt: die „Gute Besserung Box“ mit gesunden und leckeren Snacks sowie Goodies und Grußkarten. Seit 2022 bietet fruiton die Variationen für Sie und Ihn. Von der ebenfalls neu eingeführten „Gute Besserung Box für Senioren“ gehen 5 Euro des Verkaufspreises an die Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Gute Besserung Box für Senioren bestellen und Gutes tun

Unsere Welt ist digital und zudem mobil geworden. Familien leben verstreut im ganzen Land. Speziell, wenn ein lieber Mensch erkrankt, möchte man „Gute Besserung“ wünschen. Mit der Geschenk Box von fruiton gelingt das einfach, lecker und sogar klimaneutral. „Wir haben erkannt, dass unsere Kunden den Großeltern im Krankheitsfall besonders gerne eine Freude machen wollen“, berichtet Sheila Röbkes. Die Geschäftsführerin von fruiton wertet mit Ihrem Team die Kommunikation rund um sämtliche Onlinebestellungen sorgfältig und zugleich datenschutzkonform aus. „Das geht zu Herzen. Und die Pandemie zeigte, wie schnell ältere Menschen abgehängt werden. Wie muss es da bereits chronisch Erkrankten ergehen, die zum Beispiel an einer Form von Alzheimer leiden?“ fruiton lässt diese Frage nicht einfach im Raum stehen, sondern handelt mit dem neuen Produkt Gute Besserung Box für Senioren. Pro verkaufter Box spendet fruiton 5 Euro an die Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Das Risiko für Alzheimer durch gesunde Ernährung senken

Alzheimer Forschung e.V. informiert unter anderem über den positiven Effekt einer ausgewogenen Ernährung. Sie kann einer Erkrankung vorbeugen. Empfohlen wird daher mediterranes Essen. „Daran orientiert sich unsere Gute Besserung Box für Senioren“, sagt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. Nüsse und Avocado liefern gesunde Fette. Heidelbeeren und Weintrauben überzeugen mit den sogenannten freien Radikalen. Ein hoher Kakaoanteil der dunklen Schokolade liefert Alkaloide für die Konzentration. Die Teebeutel mit erlesenem Earl Grey-Tee animieren zum Trinken. Vitaminreiche Früchte sind natürlich auch dabei!

Gute Besserung Box für Sie und Ihn: Alle fühlen sich gut

fruiton wird gleichberechtigt von einer Frau und einem Mann geführt. Sheila Röbkes und Marion Dutenstädter leben modernes Management. Doch in Sachen Genuss legen sie Wert auf Individualität. Die Gute Besserung Box für Sie ist feminin inspiriert mit Pralinen und dem Bio Energy Ball Erdnuss sowie Mini-Schokowaffeln – Süßes im kleinen Format kombiniert mit fruchtigen Vitaminen. Die Gute Besserung Box für Ihn überzeugt mit alkoholfreiem Craft-Beer sowie Marzipan mit herber Note und den gesunden Früchten von fruiton.

Gesunde Ernährung kombiniert mit Freude am Schenken und Komfort: die Geschenk Boxen im Onlineshop

Die individuellen Boxen von fruiton setzen sich durch. Unter www.fruitonbox.de liefern sie hochwertigen Inhalt für echten Genuss. Die Boxen gibt es seit 2021 in den Varianten „Geschenke“, „Homeoffice“, „Bleib gesund“, „Bio“ und „DeineBox“.

Kontaktlos und klimaneutral – UPS bringt fruitonBoxen sowie das Obst- oder Gemüsepaket innerhalb von 1 bis 3 Werktagen zur Wunschadresse

Ob Geschenk Boxen oder eine andere Variante: fruiton versorgt kontaktlos und zudem klimaneutral. Partner ist der Lieferspezialist UPS. „Für die kleinteilige Versorgung unserer Privatkunden haben wir mit UPS einen zuverlässigen Partner gefunden“, erklärt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter. „Dieser Service passt zu unseren Werten. Wir kombinieren Frische mit Kreativität und Nachhaltigkeit.“ Seit 2021 sind die Leistungen Obstkorb und Obstpaket komplett klimaneutral und von ClimatePartner zertifiziert.

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen „Logo-Früchte“ und ein gesundheitsförderndes „Smoothie-Bike“ die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von „Snackification“. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung brachte fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen. Im Frühling 2021 ging fruiton den nächsten Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter gesunder Ernährung am Arbeitsplatz. Man ergänzt das Angebot mit Nuss-Variationen in 100 % kompostierbaren Verpackungen, H-Milch in Bioqualität sowie Haferflocken als Porridge oder Overnight Oats in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung „komplett klimaneutral“. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Werte-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt „Plastic Bank“. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

Firmenkontakt

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Industriestr. 16

50735 Köln

0221 65078630

0221 65078790

info@fruiton.de

https://www.fruiton.de/

Pressekontakt

az online marketing

Alexander Zotz

Schinkelstr. 39b

40699 Erkrath

0211 94195748

0221 65078790

info@alexander-zotz.de

https://www.alexander-zotz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.