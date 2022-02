Intralogistik-Unternehmen montratec ist TOP 100-Innovator 2022

Prämierte Innovationskraft – Die montratec GmbH aus Niedereschach (Baden-Württemberg) wurde mit dem TOP 100-Siegel 2022 ausgezeichnet – eine der bedeutendsten Anerkennungen für innovative Mittelständler in Deutschland. Dieses Siegel wird nur besonders innovativen mittelständischen Unternehmen verliehen. Somit gehört das Hightech-Unternehmen zur Innovationselite im deutschen Mittelstand. Mit dem modularen Transfersystem montrac® bietet montratec zukunftsorientierte Intralogistik 4.0-Lösungen.

Die innovativsten und zukunftsfähigsten TOP 100-Unternehmen wurden in einem wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren anhand von mehr als 100 Kriterien in fünf Bewertungskategorien durch ein unabhängiges Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke (Wirtschaftsuniversität Wien) ermittelt. Dieser einzigartige Innovationswettbewerb findet seit 1993 statt.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine Ehre“, so Sven Worm, Vorsitzender der Geschäftsführung der montratec GmbH. „Mit unserem intelligenten Monoschienen- und Shuttle-Transportsystem montrac® haben wir in der Intralogistik einen neuen Weg beschritten und geprägt. Kundenorientierte Innovation ist dabei unsere Triebfeder.“

Das nach dem Baukastenprinzip aufgebaute Transfersystem montrac® besteht aus einem modularen Aluminium-Monoschienensystem und unterschiedlichen Transport-Shuttletypen, die autonom gesteuert operieren und eigenständig die optimale Route auf der Monoschiene finden. „Dank der intelligenten Hightech-Steuerung kennt jedes Transportshuttle genau seine Position und sein Transportziel und transportiert damit die richtigen Materialien zur richtigen Zeit an den richtigen Ort“, so Worm. Darüber hinaus ermöglicht die dezentrale Systemsteuerung sowohl die Einbindung von montrac® in bereits bestehende oder externe Prozessanlagen wie auch die Integration in ein ERP-System.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden weltweit mit dem innovativen montrac®-System einen branchenspezifischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – insbesondere durch individuelle, flexible und nachhaltige Intralogistik 4.0-Lösungen für die industrielle Prozessautomation“, betont Worm.

„Die Verleihung des TOP 100-Siegels 2022 bestätigt uns, dass wir mit der Fokussierung auf zukunftsorientierte Intralogistik 4.0-Lösungen auf dem richtigen Kurs sind. Diesen werden wir konsequent mit unserem hochmotivierten und engagierten Team weiterverfolgen.“

Das Hightech-Unternehmen montratec GmbH ist vollständig auf die Kernkompetenzen der industriellen Intralogistik und Prozessverkettung fokussiert. Mit weltweit über 2500 Installationen des innovativen Schienen- und Shuttle-Transportsystem montrac® bietet montratec zukunftsweisende Lösungen für die Vernetzung und Automatisierung innerbetrieblicher Logistikprozesse in allen Industriebranchen sowie im Reinraum an.

Die montratec GmbH beschäftigt rund 140 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Niedereschach. Darüber hinaus unterhält die montratec GmbH direkte Vertriebe in Europa, Nordamerika und Asien sowie weitere internationale Vertretungen durch Fachhändler. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.montratec.de/

