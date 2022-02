Bad Birnbach: Heiße Theke jetzt mit Gustavo Gusto-Pizzen

Geretsried/Bad Birnbach, 22. Februar 2022. Unter dem Motto „Back ma´s!“ können jetzt die Fans von Gustavo-Gusto-Pizzen endlich auch frisch aufgebackene Pizzen in einem Lebensmittelgeschäft genießen. Möglich ist dies im Edeka Markt in Bad Birnbach. Dort können sich Kunden*innen die Gustavo-Gusto-Pizza an der „Heißen Theke“ frisch aufbacken lassen. Angeboten werden derzeit die Pizza-Sorten Margherita, Salame, Spinat e Ricotta und Salame Piccante. Und je nach Hunger gibt es die ganze Pizza oder ein Viertel davon. Und wer zu Hause selbst aufbacken will, kann die Premium-Tiefkühlpizzen auch im Markt kaufen.

Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo Gusto Tiefkühlpizza ( www.gustavogusto.com) der Größe einer original italienischen Restaurantpizza. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten belegt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell acht verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen: Prosciutto e Ananas, Salame Piccante, Quattro Formaggi, Margherita, Prosciutto e Funghi, Salame, Tonno e Cipolla und Spinaci e Ricotta.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch – nach italienischem Rezept – mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella und mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten hergestellt. Die Premium-Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, nicht zuletzt als Bestseller 2021, mit dem Innovation Award 2022, als schnellst wachsende Foodmarke Europas und Topmarke 2021. Seit Mitte 2021 bietet Franco Fresco darüber hinaus Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto an. Seit Februar 2022 gibt es Gustavo-Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden.

