Europäische Pressekonferenz der Shincheonji Kirche Jesu vom 18.02.2022

Trotz der Schwierigen Umstände durch COVID-19, was unter anderem ein Grund für den Rückgang der religiösen Bevölkerung und die Anzahl an Kirchenaustritten zufolge hatte, hielt die Shincheonji Kirche Jesu weltweit Bibelseminare ab. Demgemäß wächst die Anzahl an Kircheneintritten in die Shincheonji Kirche Jesu stetig.

So wurden zwischen dem 18. Oktober 2021 bis 27. Dezember 2021 die Offenbarungsseminare online über YouTube gelehrt. Ebenfalls zeigt die Shincheonji Kirche Jesu seit dem 03. Januar 2022 die Seminarreihe „Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreichs“, welche noch bis zum 28. März 2022 fortgeführt wird.

Vor allem Pastoren auf der ganzen Welt zeigen großes Interesse an der Lehre von Shincheonji. Infolge der Seminarvideos auf YouTube, welche mittlerweile weit über 10 Millionen Aufrufe aufweisen, schlossen über 1.200 Pastoren aus 57 Ländern ein MOU (Memorial of Understanding) mit der Shincheonji Kirche Jesu ab, und haben sich dazu entschlossen, die Lehre von Shincheonji ihren eigenen Gemeindemitgliedern weiterzugeben.

Durch die hohe Wachstumsrate von Kircheneintritten in Shincheonji, wurde seitens europäischer Pastoren eine Anfrage für einen Austausch gesendet. So wurde am 18. Februar 2022 eine Pressekonferenz veranstaltet, an der sich nicht nur Pastoren, sondern auch Medien und Journalisten beteiligten, um den Vorsitzenden der Shincheonji Kirche Jesu, Herr Man Hee Lee, Fragen zu stellen und den Austausch über die Bibel und die Wiederherstellung des christlichen Glaubens zu fördern.

Insgesamt haben 295 Pastoren und 56 Medien an der Konferenz aus 49 Ländern teilgenommen. Über den nachfolgenden Link können Sie sich die Aufzeichnung der Pressekonferenz nachträglich anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fYcomtyG_3o

Shincheonji Kirche Jesu

Kontakt

.

David Misch

Levinstr 57

45356 Essen

+49 15678 443 128

david.misch@shincheonji.eu

https://shincheonji.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.