COLLECTION Business Center eröffnet ersten Berliner Standort am Kurfürstendamm 14

International tätiger Business Center Betreiber nun auch in der Hauptstadt

Am 21. Februar 2022 eröffnet der Luxus-Anbieter Collection sein erstes Business Center in der Berliner West-City. Auf der 4. Etage des lichtdurchfluteten und repräsentativ gestalteten Bürohauses Kudamm 14, in unmittelbarer Nähe zur Gedächtnis-Kirche gelegen, können Kunden nun ab sofort zeitflexible Coworking-/Mietbüros, Virtuelle Büros, Geschäftsadressen und Konferenzräume anmieten.

„Für unseren ersten Standort in Berlin konnten wir ein modernes und äußerst repräsentatives Gebäude gewinnen, das in Berlin zu den allerbesten Adressen zählt und durch seine absolut zentrale Lage und außergewöhnliche Ausstattung alles bietet, was sich unsere Kunden wünschen“, so beschreibt Dr. Andre Helf, CEO der COLLECTION Business Center Gruppe, die Gründe der Standortentscheidung für den Kudamm 14 in Berlin. „Wie immer bei COLLECTION war das Team des renommierten niederländischen Innendesigners Eric Kuster Metropolitan Living für die Innengestaltung des Business Centers verantwortlich und hat eine Atmosphäre geschaffen, die an ein modernes internationales 5-Sterne erinnert. Unser COLLECTION Business Center am Kudamm für einen bestimmten Lebensstil: International, komfortabel und luxuriös. Verschiedenste Materialien wie Stein, Leder, Holz, Metall und Glas harmonieren in einem sehr ansprechenden Einklang. Moderne Kunst und lichtdurchflutete Räume runden das Bild ab. Unsere Kunden sollen es einfach nur lieben. Wir sehen jetzt schon, dass wir großen Erfolg mit unserem neuen Standort haben werden. Bereits bei Eröffnung liegt die Auslastung bei fast 50 Prozent und die Nachfrage ist ungebrochen – Berlin hat auf unser Konzept gewartet“ führt Helf weiter aus.

Der Standort am Kurfürstendamm 14 ist der erste Berliner Standort der international tätigen COLLECTION Business Center Gruppe. Im Sommer 2022 wird ein weiterer Standort direkt am Flughafen BER eröffnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Collection Business Centers GmbH

Herr Andre Dr. Helf

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +491707654801

web ..: https://www.ubc-collection.com/

email : presse@ubc-collection.com

Flexibles Arbeiten als weltweiter Trend

Die COLLECTION Business Center entsprechen mit ihren zeitgemäßen Angeboten der weltweiten Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplatzlösungen. Kunden des Business Center Betreibers schätzen es, sich in entspannter Atmosphäre mit ihren Geschäftspartner zu treffen, oder sich in Einzel- oder Teambüros zum ruhigen Arbeiten zurückziehen zu können. Für Konferenzen stehen geräumige Besprechungsräume mit moderner Kommunikationstechnik zur Verfügung. Geschäftsleute von heute interessieren sich aber nicht nur für reale Arbeitsumgebungen. Vielmehr bedienen sich viele Klienten des Business Centers gerne auch virtueller Adressen. Als Nutzer sogenannter Virtual Offices stehen ihnen die repräsentative Adresse, sowie der Sekretariatsservice, der eingehende Anrufe im Firmennamen entgegennimmt, zur Verfügung. Kunden der COLLECTION Business Center vermeiden somit langfristige Mietverpflichtungen, Personalkosten und Investitionen in Möbel und Telekommunikation. Das Spektrum der Firmen, welche Dienstleistungen der COLLECTION Business Center nutzen, ist vielfältig. Vom jungen Start-Up der IT-Branche über die Unternehmensberatung bis hin zum internationalen Großkonzern, zahlreiche Unternehmen nutzen bereits heute die Vorzüge moderner Büro-Lösungen.

COLLECTION unterstützt nationale und internationale Kunden, wenn es um flexible Arbeitsplatzlösungen geht:

o Vollmöblierte, zeitflexible Mietbüros mit Service von einem bis zu 30 Arbeitsplätzen.

o Direkt verfügbar und einzugsbereit. Heute anrufen, morgen einziehen. Expandieren oder reduzieren wann immer es notwendig ist.

o Coworking. Interaktion mit anderen Firmen unter professionellen Bedingungen.

o Jeder Bürogröße ist verfügbar. Tagesbüro, Einzelbüro, Chefbüro oder der Bürosuite bis hin zum Projektbüro oder Open-Space-Office.

o Virtuelle Büros: Zeitflexible Vermietung von Geschäftsadressen inkl. Sekretariat, das eingehende Anrufe unter einer individuellen Rufnummer entgegennimmt.

o Büroservice: Mehrsprachiger Sekretariats-, Fremdsprachen- und Telefonservice sowie professioneller Empfangsservice.

o Konferenzräume für jeden Bedarf. Stundenweise anmietbar. Auf Wunsch mit Catering und Konferenzservice.

Die Marke COLLECTION steht für persönliche, vertraute, individuelle und einzigartige Business Center, gepaart mit Modernität, Leichtigkeit, Lifestyle, Professionalität und dezenter Eleganz.

COLLECTION Business Center sind mehr als nur Business Center: Geschmackvoll eingerichtete Räumlichkeiten, großartiges Design, wegweisende Innovation, moderne Serviceorientierung und einzigartige Liebe zum Detail stehen im absoluten Vordergrund.

COLLECTION Business Center gibt es in Wien, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf (2x), Hamburg (2x), Köln und Berlin.



Pressekontakt:

Collection Business Centers GmbH

Herr Sascha Siegert

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

fon ..: 0211882500

email : s.siegert@ubc-collection.com