Immobilienbericht für München Schwanthalerhöhe 2022

Teilweise über 20 % Preissteigerung im Trend-Stadtteil

Die Schwanthalerhöhe bildet den Randbereich zur Innenstadt im westlichen München, insgesamt ein Stadtteil mit gehobener Lebensqualität. Die Schwanthalerhöhe ist gut erschlossen, um das vormalige Messegelände sind unlängst zahlreiche moderne und schöne Wohnanlagen entstanden. Grün- und Parkanlagen sowie Erholungsmöglichkeiten gibt es am Bavariapark, am Georg-Freundorfer-Platz, am Heimeranplatz, am Gollierplatz und an der Theresienwiese. Die Schwanthalerhöhe entwickelt sich immer mehr zum Trend-Stadtteil und ragt heraus durch ihre zentrale Lage in München. Derzeit ist von einem weiteren Wertzuwachs der Immobilien auszugehen, auch durch zahlreiche Renovierungs- und Sanierungsprojekte von Bestandsbauten in diesem Stadtteil.

Immobilienpreise in München Schwanthalerhöhe-Westend, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2021-2022):

Der Großteil der Immobilienangebote für die Schwanthalerhöhe spielt sich auf dem Markt für Eigentumswohnungen ab. 57 Verkaufsangebote für Wohnungen wurden im letzten Jahr insgesamt registriert, das markiert eine deutliche Abnahme gegenüber den Vorjahren. 2020 waren es immerhin noch 97. Hauptsächlich waren Objekte aus den Baujahren 1970-2000 auf dem Markt, auch einige Altbauobjekte, ganz neue Objekte gab es allerdings keine im allgemeinen Verkauf, wie in den Jahren davor. Die Quadratmeterpreise der angebotenen Eigentumswohnungen lagen normalerweise in einem Bereich von 7.500 – 16.000 EUR/m², im Durchschnitt bei knapp 11.000 EUR/m². Exemplarisch wurde für eine 40 m² Wohnung für durchschnittlich 490.000 EUR angeboten, für eine 50 m² Wohnung wurde im Schnitt etwa 590.000 EUR verlangt, für eine 70 m² Wohnung im Schnitt 700.000 EUR. Größere Wohnungen gab es nur in kleiner Zahl, an der Spitze lag eine 220 m² Dachterrassenwohnung für 2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum liegen die Preise im Mittel deutlich höher. Teilweise liegt die Preissteigerungsrate über 20 %, was auch deutlich über dem Münchner Durchschnitt liegt.

„Die Schwanthalerhöhe hat eine zentrale Lage und zeigt sich als trendiger Stadtteil. Es wird erwartet, dass diese Gegend weiter an Wert zugewinnen wird, durch weitere Renovierungen der Immobilienbestände und dem weiterwachsenden Wunsch nach innerstädtischem Wohnen.“, meint Rainer Fischer, Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, wikipedia.de, westendonline.info, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. für Schwanthalerhöhe-Westend. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de