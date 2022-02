Eckig, feurig, gut: Kubistischer Kaminofen am Puls der Zeit

Ob neues Eigenheim oder renovierter Altbau – Energiesparen ist das Maß der Dinge. Mit dem Ergebnis, dass Häuser nur noch einen geringen Wärmebedarf benötigen. Und bei der Gestaltung sind, neben Einrichtungskonzepten mit klarer Linie, offene Räume der Trend. Küche und Sofaecke gehen ineinander über oder Wohnzimmer und Essbereich verschmelzen zu einer Einheit. Heizen mit Holz ist hier die passende Antwort. Es verbindet den Wunsch nach regenerativer Wärme mit der Gemütlichkeit lodernder Flammen – und das im ansprechenden Design.

Ein Kaminofen, der diesen Ansprüchen gerecht wird, ist der „CORNA hoch“ des ostfriesischen Herstellers LEDA. Komplett aus Qualitätsguss hergestellt, besteht der rechteckige Kaminofen aus zehn einzelnen, mattschwarz lackierten Quadern. Mit seiner kubistischen Form und der schlanken 38 cm x 38 cm Grundfläche ist er ein Blickfang. Auf rund 140 Zentimetern Höhe setzt er das Holzfeuer durch die großzügige Ganzglastür gekonnt in Szene. Die Doppelverglasung sorgt für angenehme Wärmeabstrahlung und wohlige Temperaturen im Aufstellraum. Und für offene Wohnlandschaften bietet sich die Montage auf einer Drehkonsole an, wobei der gewünschte Winkel feststellbar ist. Auf diese Weise bleibt das Feuer stets im Fokus – ganz gleich, ob man auf dem Sofa kuschelt oder beim abendlichen Essen das Flammenspiel genießen möchte.

Technik mit Weitblick

Neben dem Design sind die technischen Ausstattungsmerkmale hervorzuheben. Der schlanke Guss-Kaminofen verfügt über eine Heizleistung von 4 bis 6 kW, wobei er für beide Stufen geprüft und zertifiziert ist. Die doppelte Prüfung sorgt dafür, dass sowohl mit kleiner als auch mit großer Holzauflage stets umweltschonend geheizt werden kann. Und durch die angepasste Wärme sorgt der Gussofen selbst in modern isolierten Gebäuden für feurige Atmosphäre.

Zur Unterstützung eines sauberen Abbrandes kann er auf Wunsch mit einer elektronischen Heizhilfe ausgestattet werden. Sie zeigt dem Betreiber von Rot über Blau bis Grün mittels dezenter LED-Leuchten im Sockel des Kaminofens an, ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal abgestimmt sind. Ist dies nicht der Fall, sollte entweder Brennstoff nachgelegt oder die Luftzufuhr angepasst werden. Ein zusätzlicher Katalysator kann die Emissionen noch weiter mindern. Alles zusammen macht den „CORNA hoch“ zu einem smarten Kaminofen am Puls der Zeit und mit der Zukunft im Blick. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

