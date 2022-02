Warum Florian Bauer der perfekte Partner in Sachen Immobilien ist

Immobilien und Florian Bauer: das passt einfach zusammen

Heutzutage gibt es keine Zinsen mehr – außer Negativzinsen (und wer von denen profitiert wissen wir alle). Es bestehen riesige Probleme im Hinblick auf das Thema der Altersvorsorge, da es keine interessanten Geldanlagemöglichkeiten mehr gibt. Die Krisen, die wir erleben, werden immer heftiger und kommen in immer kürzeren Abständen auf uns zu. Dies führt zu enormen Schwankungen auf den Aktienmärkten und an den weltweiten Börsen. Dementsprechend heftig sind auch die Kursausschläge bei Aktien. Hier kommt das Thema Immobilien und damit der Kölner Florian Bauer ins Spiel.

Wer sich schon mal mit dem Thema Immobilien beschäftigt hat weiß, wie schwierig es ist dieses Thema anzugehen. Genau hier setzt der Immobilienfachmann Florian Bauer an. Die Frage ist also: Ist er der ideale Partner, wenn es um Immobilien geht?

Jeder möchte – und das sind die Erfahrungen – entspannt und stressfrei Geld investieren oder Immobilieninvestor werden, ohne unnötig Zeit und Geld zu verbrennen.

Und genau da kommt der Kölner ins Spiel. Es war ihm nämlich immer schon ein besonderes Anliegen, allen – und er meint wirklich allen – den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern.

Der perfekte Partner in Sachen Immobilien muss immer bestens informiert sein

Dazu schaut sich der perfekte Partner für Immobilien zuerst einmal an, welche Kapitalanlagen es eigentlich gibt.

Bei Geld- bzw. Kapitalanlagen investiert man Geld und erhält Geld in Form von monatlichen Rückflüssen zurück.

Florian Bauer erklärt dazu: „Warum sind Kapitalanlagen in unserer Gesellschaft so wichtig? Ganz einfach: Sie machen mich selbst ein Stück weit freier von den Zwängen, denen ich unterworfen bin und bringen mir ein gewisses Polster, da ich dadurch meine eigene Bank aufbaue. Die Bauer Immobilien GmbH und ich haben uns gemeinsam die 72er Regel angeschaut. Diese sagt aus, wie schnell Sie Ihr Kapital verdoppeln. Hierzu müssen Sie einfach 72 durch den Zins dividieren, dann erhalten Sie die Anzahl der Jahre, nach denen sich Ihr Kapital verdoppelt hat.“

Die Profis um Florian Bauer habe festgestellt, dass es nicht sinnvoll ist, sein ganzes erspartes Geld nur auf dem Tagesgeld- oder Girokonto zu sparen. Des Weiteren weiß die Bauer Immobilien GmbH um Transparenz und Verständnis, das heißt, warum bringt dem Anleger eine Immobilie als Kapitalanlage die größtmögliche Transparenz und warum es so enorm wichtig ist, dass der Sparer sein Investment auch wirklich versteht oder sofern nicht, sich einen Profi zu Rate ziehe.

Ein ganzheitliches Verständnis in Sachen Immobilien zeichnet den perfekten Immobilienpartner aus

Florian Bauer will ein ganzheitliches Verständnis geben, was genau Immobilien als Investment so unglaublich attraktiv und lohnend macht. Auch diese Punkte sollen hier nicht unerwähnt bleiben: Immobilien sind vor allem meist inflationsgeschützt, somit schützen das Geld des Anlegers vor der fortlaufenden Geldentwertung. Sie bieten außerdem ein hohes Maß an Krisensicherheit, da Menschen grundsätzlich immer wohnen müssen und Immobilien zudem relativ schwankungsarm sind hinsichtlich ihres Wertes. Der künftige Immobilienbesitzer kann zusätzlich ein zinsgünstiges Darlehen von der Bank erhalten, um die entsprechende Immobilie zu erwerben und somit seinen Eigenkapitaleinsatz hebeln.

Die Bauer Immobilien GmbH hat näher betrachtet, warum Immobilien im Volksmund gemeinhin als Betongold bezeichnet werden. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Immobilien, ähnlich wie Gold, begrenzt sind, da niemand unendlich viele Grundstücke bebauen kann und es nicht unendlich viel Fläche gibt. Daraus hat die Bauer Immobilien GmbH geschlussfolgert, dass alles, was nachgefragt und gleichzeitig begrenzt ist, seinen Wert steigert oder diesen zumindest hält. Vorausgesetzt man investiert in nachgefragten Lagen.

Gerade in Krisenzeiten oder Niedrigzinszeiten bekommt dies noch mal eine größere Bedeutung, weil man planbare und nachhaltige Einnahmen generiert und somit viel besser und einfacher seinen Lebensabend bzw. seine Altersvorsorge planen kann.

Das Thema Altersvorsorge ist für die meisten Menschen allein einfach sehr schwer zu lösen, da ist die Immobilie ein sehr geeignetes Instrument, da man durch den Hebeleffekt bei gleichem Kapitaleinsatz eine viel größere Wirkung erzielen kann.

Zum mittelfristiger Vermögensaufbau in Sachen Immobilien braucht man immer den perfekten Partner

So viel zur Immobilie als Altersvorsorge. Daneben kann man die Immobilie auch als Instrument zum mittelfristigen Vermögensaufbau nutzen. Eine Strategie hierbei könnte sein, eine Immobilie in einer A-Lage nach zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen und seinen restlichen Immobilienbestand dadurch deutlich schneller zu entschulden, da man bei einem Investment in A-Lagen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit von einem Werterhalt sprechen kann.

Zu all diesen Möglichkeiten sollte man auf jeden Fall mit dem richtigen Partner sprechen, ehe man sich im „Immobilien-Dschungel“ verrennt. Ein perfekter Partner in Sachen Immobilien und absolut empfehlenswert ist daher Florian Bauer und seine Bauer Immobilien GmbH.

Jeder Interessent sollte sich einen unverbindlichen Termin ausmachen, um mittel und langfristig von seinem Immobilien-Investment – gleich welcher Art – zu profitieren.

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



