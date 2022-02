Teeverkostung in der Hamburger Speicherstadt

Ab April 2022 startet ein neue Tour in der Speicherstadt. Unter dem Motto: Man trinkt Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen.

Der Hamburger Hafen ist der größte Umschlagplatz für Tee aus aller Welt. Um die 50.000 Tonnen werden allein hier jedes Jahr importiert.

Mit den Kiezjungs begeben sich die Besucher auf die Spuren des Tees und seine Bedeutung für den Hamburger Hafen. Durch die Speicherstadt mit ihren Lagerböden und Handelshäusern folgt die Tour auch der Verarbeitung und Veredlung dieses Getränkes. Mit Besichtigung des Teekontors bekommt der Gast schon mal einen Eindruck über die Vielzahl an Sorten, die hier gehandelt werden. Während der Tour wird auch viel Interessantes über die Speicherstadt, den Hafen und seine Geschichte berichtet. Neben den interessanten Eindrücken und Anekdoten können die Besucher dann zum Abschluss an einer 30-minütigen Tee-Verkostung teilnehmen. Geleitet von einem Senior Tea Tester erfahren die Besucher viel Neues über dieses Getränk und seine Herkunft und Zubereitung. Die Tour wird dieses Jahr erstmals ab 07. April für die Besucher angeboten.

Jeden Donnerstag startet dann die Tour ab 14.00 Uhr in der Speicherstadt.

Nähere Informationen finden sie dazu unter: Speicherstadt Tour mit Teeverkostung

Wissenswertes über Tee

Bei der Frage Kaffee oder Tee spalten sich meist die Geschmäcker. Während in Deutschland im Jahr pro Person 164 Liter Kaffee, aber nur 28 Liter Tee getrunken werden, liegt bei der Frage Kaffee oder Tee letzterer weltweit an erster Stelle. Er ist nach Wasser die vorwiegend getrunkene Flüssigkeit. Jährlich werden über siebenhundert Milliarden Tassen davon konsumiert. Die Teepflanze ist eine er ältesten Kulturpflanzen der Welt. Echte Teepflanzen sind nur die Camellia sinensis und die Camellia assamica. Kräuter- und Früchtetees sind lediglich teeähnliche Erzeugnisse. Wir, die Kiezjungs Hamburg, möchten Sie auf unsere Tour in Hamburg einladen, bei der Sie das Tee Kontor Hamburg und die Speicherstadt mit einer Teeverkostung kennenlernen. Zuerst aber möchten wir Ihnen einiges Wissenswertes über Tee näherbringen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Kiezjungs

Herr Sven Jakobsen

Kroosweg 19

21073 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04027872891

web ..: http://www.kiezjungs.com

email : kiezjungs@gmail.com

Wir Kiezjungs sind St. Paulianer Tourguides, die mit einem innovativen Konzept und Authentizität die Gästeführung in Hamburg St. Pauli neu definiert haben. Wir sind unterhaltsam, machen neugierig, wir sind reines Infotainment von echten St. Paulianern. Wir kennen das Quartier, seine Leute und seine Besonderheiten bereits seit Jahrzehnten. Daher können wir St. Pauli so intim und exklusiv zeigen, wie niemand sonst.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Die Kiezjungs

Herr Sven Jakobsen

Kroosweg 19

21073 Hamburg

fon ..: 04027872891

web ..: http://www.kiezjungs.com

email : kiezjungs@gmail.com