Mit Autoankauf-live ist der Gebrauchtwagen-Verkauf in Plauen schnell ausgeführt

Der Gebrauchtwagen-Verkauf kann so einfach sein! Verabschieden Sie sich von den Risiken eines Privatverkaufs, den frechen Nachrichten und Kaufangeboten von vermeintlichen Interessenten und der Markengebundenheit der größeren Autohäuser. Unser Autoankauf funktioniert in Plauen nach einem einfachen Prinzip: Wir kaufen jedes Auto. Und von diesem Prinzip überzeugen wir Sie gerne!

Autoankauf-live: Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen in Plauen und Umgebung

Für uns hat jedes Auto seinen Wert. Daher kaufen wir in Plauen und Umgebung neben herkömmlichen Gebrauchtwagen auch funktionsunfähige und defekte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die nicht zugelassen sind. Aufgrund unseres Partnernetzwerkes steht uns für diese Fahrzeuge auch die Möglichkeit zu, einen Export ins Ausland durchzuführen.

Selbst finanzierte und nicht vollständig abbezahlte Fahrzeuge nehmen wir Ihnen in Plauen und Umgebung gerne ab. Dafür prüfen wir zunächst Ihren Finanzierungsvertrag und sofern dies nach Ihrem Vertrag möglich ist, verrechnen wir die noch zu zahlenden Raten mit dem Ankaufspreis Ihres Gebrauchtwagens.

Autoexport ins Ausland: Auch Ihr defektes Auto ist Geld wert

Da in Deutschland hohe Anforderungen bezüglich der Verkehrstauglichkeit und Sicherheit von KFZ gelten, erweist sich der Verkauf von Fahrzeugen, die den deutschen Anforderungen nicht gerecht werden, oftmals als schwer und als finanzieller Verlust. Jedoch gelten in anderen Ländern oft weitaus weniger strikte Gesetze, weswegen ein Autoexport aufgrund der besseren Verkaufsmöglichkeiten im Ausland in vielen Fällen sinnvoll ist.

Daher können wir Ihnen in Plauen und Umgebung selbst für in Deutschland nicht-zugelassene Fahrzeuge dennoch attraktive Preise anbieten.

Gebrauchtwagen-Verkauf mit autoankauf-live in Plauen in nur 3 Schritten

Senden Sie uns eine Anfrage für den Autoankauf

Wenn Sie Ihren Gebrauchtwagen in Plauen und Umgebung verkaufen möchten, reicht eine kurze und unverbindliche Anfrage aus, um ein unverbindliches Schnellangebot einzuholen. Informieren Sie uns über

Marke, Modell und Baujahr Ihres Fahrzeugs

Ausstattung und Laufleistung

Etwaige Mängel und durchgeführte Reparaturen

Vereinbaren Sie mit uns von Autoankauf-live einen Termin

Gerne fahren wir für die Besichtigung und den Autoankauf Ihren Wunschort in und außerhalb von Plauen an. Auch kurzfristige Termine können wir problemlos wahrnehmen.

Autoankauf und Abtransport Ihres Fahrzeugs

Sind wir uns nach der Besichtigung über den Kaufpreis einig, schließen wir einen schriftlichen Kaufvertrag und Sie erhalten den vollen Kaufpreis für Ihren Gebrauchtwagen entweder bar auf die Hand oder per Sofortüberweisung. Um die Abmeldung und den Abtransport kümmern wir uns selbstverständlich kostenlos!

Haben Sie noch Fragen zu unserem Autoankauf in Plauen?

Wir von Autoankauf-live stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Pressekontaktdaten:

Abdul-Raouf El-Lahib

Autoankauf Live

Bergiusstr. 18

44625 Herne

Telefon: 0152 22 433 138

E-Mail: kontakt@autoankauf-live.de

Webseite: https://autoankauf-live.de