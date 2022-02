In 30 Sekunden ein keimfreies Smartphone dank Simplehuman

Menschen berühren ihr Handy ca. 2.617 Mal proTag: ein Keimen-Paradies. Die Cleanstation von Simplehuman tötet in 30 Sek. 99,9% aller Keime auf der Mobiltelefon-Oberfläche ohne Desinfektionsmitteln.

Ihr Smartphone ist ein Nährboden für Keime und Sie berühren es täglich Hunderte Male. Die Simplehuman Clean Station tötet 99,9% aller Keime in nur 30 Sekunden ab!

Und sie ist so entwickelt, dass sie schnell genug ist, um während des Händewaschens verwendet zu werden – für eine wirklich effektive Reinigungsroutine! Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Keime auf der Rückseite und den Seitenflächen überleben könnten. Sie müssen das Smartphone für eine vollständige Desinfektion nicht umdrehen. Sie brauchen kein Wasser oder Desinfektionsmittel. Sie müssen keine 5 Minuten oder länger warten “ sie ist schnell genug für den regelmäßigen Einsatz auch mehrmals am Tag. Sobald Sie Ihr Telefon einlegen, senkt es sich automatisch in die omni-lux Kammer, in der 30 hochintensive UV-C-LED-Lichter mit hochreflektierendem Aluminium dafür sorgen, dass die UV-Strahlen alle Keime töten.Menschen berühren ihr Handy durchschnittlich 2.617 Mal pro Tag, wodurch sich das Handy als ein idealer Nährboden für Keime entpuppt. Die neue Smartphone-Cleanstation von Simplehuman tötet innerhalb von 30 Sekunden 99,9% aller Keime und Erreger auf der gesamten Mobiltelefon-Oberfläche ohne Verwendung von flüssigen Desinfektionsmitteln.

LED-Technik:

Die im Inneren verbaute Omni-Lux(TM) Kammer der Cleanstation besteht aus 30 leistungsstarken UV-C-LEDs. Die Innenwände sind mit einer hochreflektierenden premium Aluminiumbeschichtung versehen und umgeben das UV-transparente Acrylglas-Case, in welches das Smartphone eingesteckt wird. Dadurch gelangen die UV-C- Strahlen auf die gesamte Smartphone-Oberfläche ohne es separat drehen zu müssen. Die zusätzlich verbauten Sensoren der Cleanstation erkennen automatisch, wenn ein Smartphone eingesteckt wird und sorgen dafür, dass das Smartphone automatisch sanft in die Omni-Lux-Kammer abgesenkt wird. Nach der Vollendung der Desinfektion von innerhalb 30 Sekunden wird das Smartphone wieder automatisch ausgefahren. Die hohe Effizienz des UV-C-Lichts ermöglicht diese extrem schnelle und vollständige Desinfektion, bei der nicht nur Bakterien, sondern auch alle Viren und Schimmelsporen eliminiert werden.

Durch den Verzicht auf eine flüssige Desinfektion nach herkömmlicher Art, bleibt das Smartphone innerhalb der Cleanstation trocken und sicher vor Kurzschlussschäden. Für absolute Sicherheit schalten die zusätzlich verbauten Sensoren bei unregelmäßigen Bewegungen die LEDs automatisch ausschalten aus. Die an der Omni-Lux-Kammeröffnung befindlichen lasergeschnittenen Türen aus hochqualitativen Schaumverbundstoff verhindern jegliches Entweichen von UV-C-Licht und das Eindringen von Schmutz und Staub.

Design:

Die Verwendung von Edelstahl macht die Cleanstation robust und durch das moderne ultra-slim Design ideal zu jeder Inneneinrichtung. Dank der mehreren farblichen Ausführungen passt die Station zu allen Räumlichkeiten wie ins Bad oder Büro. Darüber hinaus können fast alle Smartphones mit einer Standardhülle in die Cleanstation eingesteckt werden, so wie das neue iPhone 13 Pro Max mit Slimcase.

Erhältlich ab Februar 2022 unter www.simplehuman.de

Technische Angaben:

Material: hochwertiger gebürsteter Edelstahl

Finish: Gebürsteter Edelstahl, Schiefer, Weiß, Mattes Silber

Kapazität: 6.5″ x 3.3″ x 0.5″ (165,8 mm x 84,5 mm x 13,0 mm)

Stromquelle: Stecker

Sicherheit: mit UVC-Strahlenschutz

Garantie: 2 Jahre

UVP: 250,00EUR

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktionieren.

