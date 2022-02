Die Pollenzeit hat schon begonnen

Vorbeugen, aber richtig mit Pollenschutzgewebe für Fenster und Türen.

Im Januar, Februar und März, zu Beginn der Heuschnupfenzeit, sind Hasel und Erle die ersten Vertreter der Pollenzeit.

Da sich die Pollenallergie in der Regel nach bestimmten Pollen richtet und kein Mensch allgemein oder durchgängig betroffen ist, empfiehlt es sich die Jahreszeiten und Monate zu kennen, in welchen besonders die Pollen unterwegs sind, gegen welche man allergisch ist. Unter unterstehenden Link,

finden Sie auch einen Pollenflugkalender. Die Monate wurden aus den durchschnittlichen Pollen-Zeiten der vergangenen Jahre ermittelt.

Der alljährliche Pollenflug-Zyklus, unter dem viele Heuschnupfen-Allergiker jedes Jahr leiden, führt zu jucken in den Augen, das Atmen fällt schwerer, es läuft die Nase, die Schleimhäute sind gereizt. Ein Heuschnupfen kann sich in der akuten Phase sehr unterschiedlich darstellen. Damit kommen auch sehr unterschiedliche Therapien und Hilfen in Betracht. Natürlich ist Vorbeugen besser als behandeln. Gerade in der häuslichen Umgebung lassen sich die Pollen effektiv ausschließen. Die heutigen Pollenschutzgewebe sorgen für Ruhe bei Pollenallergikern!

Während ältere Pollenschutzgewebe für Fenster und Türen die Durchsicht und die Luftdurchlässigkeit stark eingeschränkt haben, überzeugen die aktuellen Pollenschutzgewebe durch eine stark verbesserte Luftdurchlässigkeit von bis zu 300% (siehe Bild: links herkömmliches, rechts Pollenschutz-Gewebe von Neher) und haben eine deutlich verbesserte Durchsicht. Diese Schutzgewebe reduzieren beispielsweise über 99% der Gräser- und Birkenpollen und über 90% der Ambrosia- und Brennnesselpollen. Daneben sind sie leicht zu reinigen, z.B. mit einem Mikrofasertuch oder durch die glatte Oberfläche wäscht schon der Regen die meisten Pollen ab.

Ein Pollenschutzgitter schützt gleichzeitig auch vor Insekten.

Schließen sie Pollen und Insekten einfach aus, ohne Ihre Freiheit einzuschränken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://insektenschutz-klumpp.de/pollenschutz/

