Weltrekordversuch mit Teilnehmer aus Bad Nauheim persönlich und digital gemeistert.

Es war ein unglaubliches Online Event und bei dem 2. internationalen Zoom Hack Slam wurde gerade so ein Neuer Weltrekord erreicht.

Beim 2. internationalen Zoom Hack Slam vom 13.02.2022 hat Michael Steffens erfolgreich den Weltrekord „mit nach Hause“ genommen und es gab viele Highlights.

Um was ging es: Die 314 Teilnehmern waren aus über 22 Nationen Ländern und in 11 Sprachen teilten diese Ihre Erfahrungen. Es war so spannend, da der Weltrekord in Gefahr war. Kurz vorm Start sind ca. 10 Prozent der angemeldeten Teilnehmer aus dem Zoom raus, vermutlich wollten Sie nicht in die Sichtbarkeit. Es ist sicherlich herausfordernd und hart innerhalb von 60 Sekunden seine Botschaft zu senden, daher kamen einige leider nicht durch die Vorqualifikation. Für alle Beteiligten waren es eine emotionale Berg- und Talfahrt. Über das digitale Tool Zoom kamen extrem starke Emotionen raus, besonders bei Erreichen des Weltrekords!

Michael Steffens ist web Experte, steht für die Themen Persönlich & Digital, somit teilte er einen Hack wie jeder der Digital sichtbar sein will dies über einen einfachen Weg machen kann.

Eines seiner drei Thesen ist persönlich und Digital geht immer – auch Menschlich! Menschen machen sich das Leben oft zu schwer und es ist notwendig die Werkzeuge zu kennen, um diese auch zielgerichtet umzusetzen. Die sogenannten „Digitalen Tools“ stehen allen zur Verfügung, doch wenn wir diese nicht nutzen, erreichen wir unsere Ziele in der heutigen Zeit nicht. Das Digitale Rad dreht sich weiter – mit oder ohne Sie.

Veranstalter: Hermann Scherer aus Mastershausen.

Es war persönlich und digital ein aufregendes Event.

