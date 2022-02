Erus jonn en Kölsche Veedel I – Umweltfreundliche Routen und Tipps zum Wandern und Spazieren

Franz Josef E. Becker lädt die Leser mit „Erus jonn en Kölsche Veedel I“ zum Wandern, Entdecken und Staunen ein.

Die Routen in diesem neuen Wanderbuch sind auf den Stadtraum Kölns bezogen. Es soll den Lesern dabei helfen Bewegung, Erholung und Erkundung wohnungsnah zu finden. Wohnungsnahe Erholungsräume gehören seit fast 200 Jahren zur Grünpolitik Kölns. Alle Routen, die hier beschrieben werden, sind umweltfreundlich durch die Verkehrsmittel der Kölner Verkehrsbetriebe erreichbar. Die Wanderungen und Spaziergänge führen durch Waldareale, Parks und in Alleen – und auch durch Siedlungsgebiete. Die Stadt mit ihrem Grün wird unter die Füße genommen. Alle Strecken sind leichtgängig und eignen sich für so gut wie alle Menschen.

Das Buch „Erus jonn en Kölsche Veedel I“ von Franz Josef E. Becker liefert den Lesern sowohl Wegbeschreibungen als auch Skizzen, farbige Fotos und Tracks.

Der Autor studierte Philosophie, Geschichte und Geographie. Er arbeitete über 30 Jahre als Dozent für Lehrerfortbildung mit den Schwerpunkten Geschichte, Geographie, Politik und Wirtschaft. Zahlreiche Exkursionen zu den Fachbereichen und Fortbildungsaktivitäten waren Bestandteil seiner Arbeit. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Publikationen, vor allem im Bereich der Wanderbücher/Wanderführer.

„Erus jonn en Kölsche Veedel I" von Franz Josef E. Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37295-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

