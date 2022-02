Umzugsfirma Gustav Ulm KG Dortmund feiert 85-jähriges Bestehen

Berlin, 17.02.2022 – Umzüge sind für alle Beteiligten mit Stress verbunden. Unternehmen wie die Umzugsfirma Gustav Ulm KG sorgen für Entlastung und sorgen für einen stressfreien Umzug von A nach B.

Die Umzugsfirma in Dortmund besteht seit 1937 und feiert am 01.11.2022 85-jähriges Jubiläum.

Umzüge professionell gestalten und individuell an die Gegebenheit vor Ort anpassen, das ist die Stärke des Umzugsunternehmens Gustav Ulm KG. Die Umzugsfirma in Dortmund bietet auf den Kunden zugeschnittene Umzüge zu fairen Preisen an. Das Umzugsunternehmen besteht seit dem Jahr 1937 und ist ein professioneller Ansprechpartner für Umzüge aller Art. Die erfahrenen Fachkräfte stehen persönlich zur Verfügung und können in einer telefonischen Erstberatung die Leistungen der Umzugsfirma in Dortmund ausführlich darstellen.

Das Umzugsunternehmen Gustav Ulm KG ist die Top-Adresse für private und gewerbliche Umzüge in Dortmund und Umgebung. Das Umzugsunternehmen ist telefonisch schnell erreichbar. Die Fachkräfte geben nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme und nach der Nennung wesentlicher Eckdaten (Hausstandgröße etc.) ein verbindliches Festpreisangebot heraus. Auf Wunsch kann ein kostenloser Besichtigungstermin sowie eine individuelle Beratung vor Ort stattfinden. Das Umzugsunternehmen führt nicht nur Umzüge innerhalb von Dortmund durch. Die Dortmunder Nachbarstädte werden ebenfalls von der Umzugsfirma in Dortmund abgedeckt. Zukünftige Umzügler können verschiedene Dienst- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.

Bei einem Besichtigungstermin vor Ort wird der Umzugsbedarf ermittelt und es werden offene Fragen geklärt. Der Bedarf an Verpackungsmaterial wie Luftpolsterfolie, Umzugskisten, Kleiderboxen, Bettsäcken, Matratzenhüllen und Stretchfolie wird ebenfalls geplant. Zukünftige Umzügler können zudem Handwerker- und Montageleistungen von der Umzugsfirma in Dortmund in Anspruch nehmen. Entsorgungs- und Entrümpelungsleistungen werden ebenfalls zu fairen Preisen angeboten. Weitere Informationen zu Umzug und Kontaktaufnahme, sind unter dortmundumzuege.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Umzugsfirma Gustav Ulm KG

Herr G. Ulm

Im Defdahl 5 d

44141 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231818350

web ..: https://www.dortmundumzuege.de

email : Ulm.Dortmund@t-online.de

Umzugsunternehmen für Umzüge + Umzug Dortmund. Umzugsfirma Gustav Ulm mit Service wie: Möbelmontagen, Haltezone, Entsorgung + mehr. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

