Einzigartige Plattform für ganzheitliche Gesundheit, alternative Heilmethoden & mehr

Die GesundCoachTV Premium-FLAT bietet jetzt rund 500 Interviews für ganzheitliche Gesundheit, alternative Heilmethoden, Selbst-Bewusstsein, Selbst-Heilung, Selbst-Versorgung, Spiritualität und mehr.

Die einzigartige und einmalige Plattform für ganzheitliche Gesundheit, alternative Heilmethoden, Selbst-Bewusstsein, Selbst-Heilung, Selbst-Versorgung, Spiritualität und mehr bietet jetzt bereits rund 500 Interviews und wird weiter ausgebaut. Es handelt sich um die GesundCoachTV Premium-FLAT.

Was ist die GesundCoachTV Premium-FLAT?

Alexander der GesundCoach hat selbst in den letzten Jahren bisher 9 Online-Kongresse veranstaltet und weil er es einfach schade findet, dass die Inhalte nach dem Kongress nur noch für die damaligen Käufer eines Kongress-Paketes verfügbar sind, hat er im Januar 2021 einfach alle seine Kongresse mit rund 300 spannenden, inspirierenden, Mut machenden,

faszinierenden & mitreißenden Experten-Gesprächen zusammengepackt.

Jetzt hat Alexander einige befreundete Kongressveranstalter:innen mit denen er seit längerer Zeit in Kontakt ist gefragt, ob sie ihren Kongress auch gerne für die Nachwelt und viele weitere Menschen in die GesundCoachTV Premium-FLAT geben wollen.

Die Vielfältigkeit wächst immer weiter und es ist für die ganze Familie etwas dabei.

Diese Kongresse sind aktuell bereits in der GesundCoachTV Premium-FLAT enthalten:

o „Als Selbstversorger gesund & sicher durch jede Krise“ von Alexander der GesundCoach

o „Der große Kindergesundheit“ Online-Kongress von Alexander der GesundCoach

o „Der große Schlafkongress“ von Alexander der GesundCoach

o „Energie-Heilungs-Kongress“ von Dr. med. Rudolf Bolzius

o „Geheilt durch den Zeitenwandel“ von Alexander der GesundCoach

o „Gesund durch den Alltag“ von Sancia Fecher

o „Klartraum-Kongress“ von Elena Wagner

o „Magie der Berührung“ von Stephanie Leitner

o „Medizin der neuen Zeit“ von Salomea Klaus

o „Medizinfrau“ von Salomea Klaus

o „Schwangerschaft und Geburt“ von Alexander der GesundCoach

o „Selbstheilung ist machbar“ 2019 + 2020 + 2021 von Alexander der GesundCoach

Bonus: „Alchemie der Heilung“ Online-Kurs von Salomea Klaus

Insgesamt sind so nun bereits rund 500 Interviews in der FLAT und es werden noch mehr. Bis Mitte des Jahres sind 1.000+ Videos geplant. Alexander bringt im März z. B. den großen Atemkongress, der dann direkt in die GesundCoachTV Premium-FLAT integriert wird.

Von dieser schnellen Entwicklung ist Alexander selbst überrascht und weil er diesem Jahr zusammen mit Freunden, Kollegen und Partnern mindestens 100.000 Menschen helfen will bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben hat er nun eine einmalige Sonderaktion.

Einmalige Sonderaktion nur am 22.02.2022

Die GesundCoachTV Premium-FLAT gibt es nur am 22.02.22 für NUR 22,22 EUR im 1. Jahr. Normal kostet der Zugang 9,99 EUR / Monat oder 99,-EUR / Jahr.

Wer sich also ganzheitliche Gesundheit fürdie ganze Familie interessierst, sollte sich unbedingt am 22.02.22 für NUR 22,22 EUR einen Zugang sichern.

ACHTUNG! Der Preis ist heiß und steigt dann täglich um 11,11 EUR, so dass ab 01.03.2022 wieder der Normalpreis von 99 EUR / Jahr gilt.

Sicheren Sie sich daher am besten gleich am 22.02.22 Ihren Jahreszugang für NUR 22,22 EUR.

Damit Sie diese Aktion nicht verpassen, sollten Sie sich jetzt direkt hier eintragen und Alexander sendet Ihnen dann am 22.02.2022 gleich um Mitternacht den Buchungslink.

Alles Gute und viel Gesundheit wünscht das Team von GesundCoachTV.

Jetzt hier eintragen um dieses Angebot am 22.02.2022 nutzen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Alexander der GesundCoach ist unter anderem Ergonomiecoach, Hyposecoach & SUPRA-Coach und hilft Menschen dabei gesünder, glücklicher und länger zu leben.

———————–

* Affiliate-Link / Werbelink

Pressekontakt:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv