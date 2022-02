allcop macht sich stark für den Fotofachhandel

Die im Jahr 1959 gegründete Firma allcop hat sich über die Jahre stets als zuverlässiger Partner für den Fotofachhandel bewährt. Während große Marktteilnehmer ihren Fokus verändern und stärker auf das Online-Geschäft setzen, sieht sich allcop weiterhin als starker Partner des Fachhandels und lokaler Anbieter im Bereich Fotografie und Personalisierung. Darüber hinaus bietet die Firma dem Handel neben der Fotoproduktion entsprechende Tools und Werkzeuge im Rahmen digitaler Bestellmöglichkeiten.

Während der sich stark verändernden Marktgegebenheiten schließt allcop zielstrebig neue Partnerschaften mit Fachhandelsgeschäften aus ganz Deutschland. Allein im Jahr 2021 wurden rund 50 neue Geschäfte angebunden. Auch das Traditionsgeschäft Fotohaus Zacharias aus Regensburg setzt auf allcop als Partnerlabor.

So Berthold Zacharias: „Die Firma allcop war uns bereits von früheren Zeiten bekannt. Ein Wechsel zu einem zuverlässigen Labor lag somit auf der Hand. Besonders die Bildqualität und der hervorragende Kundenservice der Firma Allcop sind hervorzuheben.“

Durch das etablierte Fachhandelskonzept der Firma allcop wird den Fachhändlern ein Rundum-Sorglos-Paket geboten, welches sich stets an aktuellen Marktgegebenheiten orientiert und durch passende Kampagnen unterstützt wird. Neben der weiterhin wichtigen Möglichkeit, analoge Filme zu entwickeln, können Partner aus einer Vielzahl digitaler Bestellmöglichkeiten schöpfen.

Der Onlineshop bietet unkomplizierte Gestaltungsvorgänge für alle angebotenen Fotoprodukte. Ergänzend durch die Bestellsoftware steht eine Vielzahl an Kreativelementen zur Verfügung, um jedes Meisterwerk einzigartig gestalten zu können. Mobil können ebenso ausgewählte Fotobücher in der i-Port App gestaltet werden. Durch die Laboranbindung der Terminals vor Ort, besteht neben Sofortdrucken die Möglichkeit auf das komplette Sortiment zu zugreifen.

Mit diesen Services steht allcop bereits seit vielen Jahren als zuverlässiger und leistungsfähiger Fulfillment-Partner ihren Kunden zur Seite.

allcop ist europaweit einer der führenden Anbieter im Bereich Fotofinishing. Das inhabergeführte Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern bietet ein breites Produktspektrum von Foto- und personalisierbaren Produkten in höchster Qualität aus umweltfreundlicher Produktion an.

