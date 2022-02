HelloFreshGO ist „Top Brand Corporate Health“

Experte für einen gesunden Arbeitsplatz

Bereits zum zweiten Mal in Folge erhält HelloFreshGO die Zertifizierung „Top Brand Corporate Health“ des EUPD Research Instituts. Die Auszeichnung dient als verlässlicher Qualitätsstandard und bietet Unternehmensentscheidern Orientierungshilfe auf dem Markt für Corporate Health Lösungen. Als „Top Brand“ zählt das Berliner Food-Tech Start-up mit seinem Produkt- und Angebotsportfolio im Bereich der gesunden Mitarbeitendenverpflegung erneut zu Deutschlands besten Dienstleistern im erweiterten betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von Schnelligkeit, Agilität, Leistungsdruck und wechselnden Arbeitsmodellen. Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, müssen deshalb zunehmend auf ihr wertvollstes Gut achten – die Mitarbeitenden. Immer mehr Unternehmen legen deshalb Wert auf ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Ein wesentlicher Baustein ist dabei auch die gesunde und ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz. Hier setzt HelloFreshGO mit seinen intelligenten Essensautomaten an: Diese ermöglichen rund um die Uhr Zugang zu einer gesunden und bedürfnisorientierten Personalverpflegung. Arbeitgebende haben zudem die Möglichkeit, den Essensautomaten als zeitgemäßes Corporate Benefit anzubieten und Mitarbeitenden Essenszuschüsse zu gewähren. Ein Lösungspaket, das nun zum zweiten Mal in Folge das Expertengremium des EUPD Research überzeugen konnte.

Mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz dank gesunder Ernährungsoptionen

Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Zugang zu gesunder Ernährung ermöglichen, profitieren in vielerlei Hinsicht. Denn sie steigern damit nicht nur die Motivation, Zufriedenheit und das Wohlbefinden ihrer Angestellten – und stärken damit auch die Mitarbeitendenbindung. Auch führt eine ausgewogene Ernährung langfristig zu leistungsfähigeren Angestellten und kann krankheitsbedingte Fehlzeiten reduzieren. Die digitalen Kühlschränke und Bistros von HelloFreshGO bieten jedoch nicht nur den einfachen Zugang per Fingerabdruck oder Karte zu einer ausgewogenen Ernährung mit saisonalen und regionalen Produkten. Ebenfalls berücksichtigt werden vegetarische oder vegane Essgewohnheiten. Dies gelingt mittels künstlicher Intelligenz, die das Produktangebot automatisch an die Vorlieben der Belegschaft anpasst und nachbestellt. Der umfassende Service von HelloFreshGO umfasst neben der Befüllung auch die Installation, Wartung und Reinigung der Kühlschränke.

„Wir sind sehr stolz, dass wir uns bei HelloFreshGO für ein weiteres Jahr als Top Brand Corporate Health bezeichnen dürfen. Wir sind mit der Vision angetreten, die Ernährung der Menschen dort zu revolutionieren, wo man sie im Alltag am meisten unterstützen kann – am Arbeitsplatz. Betriebliches Gesundheitsmanagement spielt da eine zentrale Rolle und ist gerade in der heutigen Zeit so relevant wie nie zuvor“, erklärt Dr. Markus Schneider, CEO von HelloFreshGO und ergänzt: „Wir können mit unseren Produkten und Dienstleistungen ein Corporate Benefit anbieten, das einen Wohlfühlfaktor im Büro und einen Ort für zufällige Begegnung schafft. Mitarbeitende tauschen sich bei einem gemeinsamen Snack aus, werden kreativ und schaffen Synergien, die sich dann wiederum positiv auf den Erfolg eines Betriebs auswirken können. Unternehmensräumlichkeiten haben trotz der Krise Relevanz – auch für Branchen, die Homeoffice-Optionen schaffen konnten. Wir können diesen Raum gestalten und Arbeitnehmenden einen echten Mehrwert bieten.“

Von Experten ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal in Folge vergibt die EUPD Research Organisation 2022 das Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health“ an Dienstleister, die im erweiterten BGM tätig sind. Die Auszeichnung identifiziert die besten Lösungsanbieter im erweiterten Corporate Health Management und ist ein bundesweiter Qualitätsstandard. In einem mehrstufigen Prozess bewerten die 100 besten Arbeitgeber mit eigenem audierten Corporate Health Management sowie der EUPD-Expertenrat die Angebote nach Kriterien wie Qualität der Mitarbeiter und Services, Zuverlässigkeit, Kostenstruktur und Weiterempfehlungsrate.

Leckeres, frisches Essen an jedem Arbeitsplatz und das jederzeit – so lautet die Mission des 2018 gegründeten Food-Tech Start-ups HelloFreshGO. Die mit saisonalen Mahlzeiten, Snacks, Salaten, Desserts und Smoothies befüllten Essensautomaten ermöglichen es Unternehmen, ihre Mitarbeitenden rund um die Uhr, per Karte oder Fingerabdruck, mit frischen Gerichten zu versorgen. Mit diesem umfassenden 24/7-Essensangebot inklusive vegetarischen und veganen Optionen, fördern Arbeitgeber die Produktivität und Gesundheit ihrer Teams und stärken mit diesem Corporate Benefit die Mitarbeiterbindung. Der intelligente und vernetzte Essensautomat für Unternehmen sorgt dank modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz und ausgeklügelten Algorithmen von der automatischen Nachbestellung der Produkte über die Verwaltung des Produktangebots bis hin zur Fernwartung für effiziente Prozesse und verschlankt so deutlich die Abläufe innerhalb der Unternehmen. Zudem verantworten mehr als 80 HelloFreshGO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Berlin gemeinsam mit zertifizierten Lieferanten, dass der Smart Fridge stets ausreichend und abwechslungsreich befüllt ist. Ergänzt werden kann der smarte HelloFreshGO-Kühlschrank mit einer Bistrotheke, die standardmäßig Stauraum für Geschirr, Recyclingsystem und Mikrowelle bietet – eine Kaffeemaschine ist optional erweiterbar. Damit ist für noch mehr Komfort in den Essenspausen gesorgt – und das auf nur wenigen Quadratmetern.

