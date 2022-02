newgen medicals Hot-Stone-Set mit digitaler Steuerung

Die Hot-Stone-Massage für Zuhause: einfach und bequem zu bedienen

Massagetechnik mit Tradition: Die Hot-Stone-Massage wird bereits seit Jahrtausenden von unterschiedlichen Völkern gegen tiefsitzende Verspannungen eingesetzt. Mit dem Hot-Stone-Set von newgen medicals kann man die altbewährte Massagetechnik zu Hause nutzen und die wohltuende Wärme der Steine beispielsweise mit Aromaöl kombinieren. So steht einem Wellness-Abend in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Weg!

Wellness wie im Spa: Die Steine werden sanft und gleichmäßig im Wärmegerät erhitzt. Dann geben sie diese Energie an den Körper ab – entweder punktuell oder großflächig. Je nach dem, was einem gefällt und wo man Entspannung benötigt.

Im professionellen Wärmegerät geschieht die Erwärmung gleichmäßig und dank stufenloser Einstellmöglichkeit ganz nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Jetzt nur noch auflegen und entspannen!

– Hot-Stone-Set mit digitaler Steuerung, übersichtlichem Bedienfeld und 23 Steinen

– Edelstahl-Wärmegerät erwärmt die Natursteine im Wasserbad

– 23 energiespeichernde Natursteine für optimalen Wärmetransfer

– Doppeldisplay mit Temperaturregler: zeigt aktuelle Temperatur und Ziel-Temperatur

– Kurze Aufheizzeit: ca. 15 Minuten

– Nach Bedarf mit mehr Massage-Steinen ergänzen

– Entspannende Tiefenwirkung durch einfaches Auflegen

– Verschiedene Steingrößen für punktuelle oder flächige Wirkung

– Automatische Abschaltung nach 6 Stunden

– Bedien-Panel für Temperatur-Einstellung und Ein-/Ausschalten

– Max. Temperatur: 70 °C

– Leistungsaufnahme: 750 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 45,5 x 31,5 x 23 cm, Gewicht: 4,2 kg

– Digitales Hot-Stone-Gerät inklusive 23 Steinen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394307

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8127-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8127-4010.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/qknYoMwK2nBdjeJ

