Projektmensch feiert 25-jähriges Bestehen

Erfolgreiche Großprojekte und über 15.000 Projektarbeiter, die sich in Trainings, Workshops und Coachings weitergebildet haben

Horb am Neckar, 16. Februar 2022 – In diesem Jahr feiert das Projektmanagement-Beratungsunternehmen Projektmensch seinen 25. Geburtstag und kann dabei nicht nur stolz auf seine Vergangenheit sein, sondern auch optimistisch in die Zukunft blicken. Der Grund: Das Arbeiten in Projekten ist inzwischen in den allermeisten Unternehmen zentraler Bestandteil ihrer Organisationsstruktur und professionelle Unterstützung gefragter denn je.

Anders als andere Beratungsunternehmen bedienen Unternehmensgründer und Projektmanagement-Spezialist Holger Zimmermann und sein Team mit ihrem Portfolio eine besondere Nische: Sie haben sich auf die Umsetzung von Wachstumsprojekten sowie die Rettung von „Zum-Scheitern-verurteilten-Projekten“ spezialisiert. Bei ihrer Herangehensweise stellen sie zudem immer die Teammitglieder in den Mittelpunkt, was wiederum ursächlich für den Namen „Projektmensch“ ist. Holger Zimmermann: „Wir sind Trainingspartner, externe Projekt-Coaches, Interimsprojektleiter oder Turnaround-Spezialisten für den Notfall. Jedes Projekt gehen wir mit Demut an, denn mit jedem Projekt betreten wir Neuland und da muss man sich von der ersten Minute an auf Unwägbarkeiten einstellen. Außerdem muss man sich von der Vorstellung lösen, alles zu hundert Prozent kontrollieren zu können.“

Projektmitarbeiter zu Komplizen machen

Mit dieser Haltung ist es Zimmermann und seinem Kernteam von sechs Mitarbeitern in den letzten 25 Jahren gelungen, über 150 Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Projekte zu helfen und vor Misserfolgen zu bewahren. Mehr als 15.000 Projektmitarbeiter hat Projektmensch dabei nicht nur trainiert und unterstützt, sondern sogar zu seinen Verbündeten gemacht. „Wir verstehen und bezeichnen die Mitarbeiter eines Projekts immer als Komplizen – im positiven Sinne. Sie sind wichtige Mitstreiter, die pragmatisch ein Projekt vorantreiben und dabei auch mal fünf gerade sein lassen“, sagt Zimmermann.

Egal, ob es sich um Großveranstaltungen, IT-Projekte, Neuausrichtungen oder andere, projektbasierte Herausforderungen handelt, mit der auf die zwischenmenschliche Zusammenarbeit fokussierte Methodik hat Projektmensch bereits zahlreiche Projekt vor dem Scheitern gerettet. So gelang es Zimmermann und seinem Team beispielsweise, ein Projekt zur internationalen Markteinführung einer neuen Softwarelösung, in letzter Minute vor einem Desaster zu retten. Der Trick: Obwohl es die Geschäftsführung des Kunden für Zeitverschwendung hielt, haben die Experten von Projektmensch sämtliche Projektmitarbeiter proaktiv und intensiv nochmals in das Projekt und die bestehende Herausforderung eingebunden und so das Wunder geschafft, dass die Software doch noch rechtzeitig markttauglich war und eingeführt werden konnte.

Ausblick: Das menschliche Miteinander steht auch in Zukunft an erster Stelle

Dieses und andere Erfahrungen bestärken die Projektmanagement-Spezialisten von Projektmensch darin, gerade in Zeit zunehmender virtueller Zusammenarbeit, die einzelnen Projektmitglieder sowie ihre Rollen und Bedürfnisse im Fokus der Projektumsetzung zu haben. „Das gemeinsame Gestalten ist es, was ein Projekt ausmacht. Das kann nur gelingen, wenn alle den gleichen Weg einschlagen, und zwar nicht nur bewusst, sondern vor allem auch, weil sie es wollen“, sagt Zimmermann. „Wir von Projektmensch müssen zuhören, die passenden Methoden, Vorgehensweisen und Tools einbringen und vor allem die richtigen Impulse setzen – als proaktive Gestalter und nicht als externe Berater“, lautet sein Credo, das auch gleichzeitig die Marschroute für die Zukunft definiert.

Seit der Gründung des Projektmanagement-Beratungsunternehmens 1997 stehen Holger Zimmermann und sein Team für ein innovative und zukunftsorientierte Projektarbeit, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Leistungsportfolio von Projektmensch geht von der klassischen Projektplanung, -steuerung und -umsetzung über das kurzfristige Retten von Projekten bis hin zur Implementierung von Projektmanagementstrukturen. Mehr als 150 Unternehmen hat Projektmensch bisher dabei geholfen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen und zum Wachstumsmotor zu machen. Mehr Informationen unter: www.projektmensch.com

Firmenkontakt

Projektmensch

Lea Eberhardt

Bahnhofplatz 1

72160 Horb am Neckar

+49 7451 – 62 22 13-0

le@projektmensch.com

http://www.projektmensch.com

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.