„entre dos tierras – zwischen zwei welten“ – Texte gegen das Vergessen

Peter Geipel widmet sich in „entre dos tierras – zwischen zwei welten“ Themen, die niemand vergessen sollte.

In diesem Buch geht es, wie auch im vorherigen Buch des Autors, um aktuelle Geschehen aus der Weltgeschichte, die nicht vergessen werden sollten. Themen sind in dieser umfangreichen Texte-Sammlung der Jom Kippur Krieg, die Wahrheiten des Robert Fisk, der Iran-Irak-Krieg, 1980, Ufos und viel mehr. Die Texte scheinen, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, alle sehr unterschiedlich zu sein, doch sie haben alle etwas gemeinsam: Sie drehen sich alle um historische, nicht allzu lang vergangene Ereignisse, die in der Weltgeschichte viele Spuren hinterlassen haben und viele Menschen auf die ein oder andere Weise direkt oder indirekt beeinflussten.

Wer kritische Texte mag, der wird in der umfangreichen Sammlung „entre dos tierras – zwischen zwei welten – gegen das vergessen“ von Peter Geipel viele Texte genau dieser Art finden. Die Leser werden dem Autor vielleicht nicht immer zustimmen, aber in seinem Buch auf jeden Fall oft zum Nachdenken angeregt und lernen einiges über die besprochenen Ereignisse und Personen.

Der Autor wurde in Stuttgart geboren und studierte Theaterwissenschaft, Politik und Literatur an der Universität Stuttgart. Er arbeitete an verschiedenen Staatstheatern und Stadttheatern als Regisseur und Bühnenbildner.

„entre dos tierras – zwischen zwei welten – gegen das vergessen" von Peter Geipel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35419-7 zu bestellen.

