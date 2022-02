Bundesweit beste Auszubildende kommt aus Düsseldorf

22jährige absolvierte Ausbildung bei Düsseldorf Congress.

Juliane Hampl: „Eigentlich bin ich ein Prüfungs-Schisser“

Eigentlich sei sie ein „Prüfungs-Schisser“, sagt sie von sich selbst. Doch davon war bei ihrem Abschluss vor der IHK-Prüfungskammer Düsseldorf wenig zu spüren, auch wenn sie nach dem ersten Prüfungstag eher ein „schlechtes Gefühl“ hatte. Gefühle täuschen bisweilen. Denn am Ende stand nicht nur die Eins vor dem Komma, sondern das Traum-Ergebnis mit 98 von insgesamt 100 möglichen Punkten. Damit schloss Juliane Hampl ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau als Jahrgangsbeste im Kammerbezirk Düsseldorf ab. Doch das war erst der Anfang vom Ende einer ausgezeichneten Ausbildung: Denn auch auf Landesebene in ganz Nordrhein-Westfalen hatte die gebürtige Krefelderin die Nase vorn. Und nicht genug: Auch bundesweit setzte sich die 22jährige als Jahrgangsbeste ihrer Berufsgruppe durch. Damit gelang ihr sozusagen das Triple. Entsprechend groß war die Freude, als Juliane Hampl am 19. November in Gelsenkirchen im Rahmen eines offiziellen Festaktes ausgezeichnet wurde.

Championikin mit Charme – Herzblut als Motivation

„Mein Herz hat schon immer für das Veranstaltungsgeschäft geschlagen, da steckt einfach Herzblut drin, das erklärt vielleicht auch das gute Abschneiden“, sagt die sympathische Championikin mit Charme. „Und ich hatte das große Glück, in einem großartigen Unternehmen und einem tollen Team meine Ausbildung absolvieren zu können.“

Das Unternehmen, das ist Düsseldorf Congress. Hier startete sie nach dem Abitur und einem zwischenzeitlichen Ausflug an die Hochschule ihre Ausbildung, verkürzt auf zwei statt wie sonst üblich für drei Jahre. Der Funke sei sofort übersprungen: „Die Vielfalt der Veranstaltungen und die Arbeitsatmosphäre bei Düsseldorf Congress sind schon sehr besonders, so als arbeite man in einem Familienbetrieb mit internationaler Ausstrahlung, sehr offen, sehr kommunikativ und absolut teamorientiert. Auszubildende werden hier sofort einbezogen in die Teamarbeit und bekommen den Freiraum zum eigenständigen Arbeiten“, wie sie sagt.

Aktuell ist sie nach dem Ende ihrer Ausbildung zu D.LIVE gewechselt.

Noch wichtiger als der Abschluss mit Auszeichnung sei jedoch eines: „Dass es endlich wieder losgeht mit dem Veranstaltungsgeschäft- egal ob Kongress, Messe, Sportveranstaltung oder Konzert. Denn ohne Veranstaltung fehlt einem etwas.“

Drei Fragen an Juliane Hampl:

Was macht für Dich den besonderen Reiz des Veranstaltungsgeschäftes aus?

Für mich ist es der Augenblick vor dem Showbeginn, wenn für einen kurzen Moment alles stillsteht und sich die Anstrengung in Form von begeisterten Gästen bezahlt macht.

Wie würdest Du das Arbeiten bei Düsseldorf Congress beschreiben?

Die Vielfalt der Veranstaltungen und die Arbeitsatmosphäre bei Düsseldorf Congress sind schon sehr besonders, so als arbeite man in einem Familienbetrieb mit internationaler Ausstrahlung, sehr offen, sehr kommunikativ und absolut teamorientiert.

Welche Soft Skills sollten Bewerber*Innen für diesen „Job“ mitbringen?

Diese Frage versetzt mich direkt in mein Bewerbungsgespräch mit meinem ehemaligen Ausbilder Markus Demuth. Er fragte mich damals genau dieselbe Frage und an meiner Antwort hat sich bis heute nichts geändert. So sind für mich die wichtigsten Softskills die ein Bewerber / eine Bewerberin mitbringen sollte: Organisationstalent, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und eine Mischung aus Flexibilität und Stressresilienz.

