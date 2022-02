SCHNELLER 5G-DATENTRANSFER FÜR ROBUST-TABLET TOUGHBOOK G2

Das robuste Panasonic TOUGHBOOK G2 unterstützt ab sofort den schnellen 5G-Mobilfunkstandard. Das absatzstarke TOUGHBOOK Tablet mit 5G-Option ist noch besser für mobile Power-User geeignet, die in abgelegenen oder extremen Umgebungen zuverlässige Konnektivität mit hoher Bandbreite brauchen. Die 5G-Version des TOUGHBOOK G2 ist ab Februar 2022 erhältlich.

„Da der Ausbau des 5G-Netzes in Europa mit der Sub-6-GHz-Frequenz voranschreitet, bieten wir unser beliebtes Robust-Tablet TOUGHBOOK G2 für mobile Power-User zukünftig mit 5G-Unterstützung an.“, sagt Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager bei Panasonic Mobile Solutions Business.

„Stellen sie sich vor, wenn das Rettungspersonal unterwegs vom Krankenwagen aus den Ärzten im Krankenhaus per Videobriefings über einen Patienten informiert, um bei der Ankunft im Krankenhaus wichtige Zeit zu sparen. Im Automotive Bereich sind Spezialisten für Fahrzeugreparaturen damit in der Lage, Systeme für Lastwagen schnell herunterzuladen, Probleme zu diagnostizieren und neue Versionen des Software-Betriebssystems am Straßenrand hochzuladen – ohne dass das Fahrzeug mit größerem Aufwand in eine Werkstatt zurückgeschleppt werden muss.“ so Dirk Weigelt weiter.

TOUGHBOOK G2: Der flexible, perfekte Partner

Mit neuen Ergänzungen wie eSIM und zukunftssicheren Wireless-Kommunikationsfunktionen für das Arbeiten unterwegs sowie erhöhter Leistung, doppeltem RAM und Speicherplatz ist das TOUGHBOOK G2 der perfekte Partner für mobile Mitarbeitende. Kombiniert mit einer optionalen Emissive Backlit Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, die einen zusätzlichen USB-Typ-A- und Typ-C-Anschluss beinhaltet, kann das Gerät je nach Bedarf flexibel in verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Zum Beispiel als Notebook, für Präsentationen, als Desktopersatz auf dem Schreibtisch oder angedockt in einem Fahrzeug. Damit wird das TOUGHBOOK G2 zum weiterentwickelten Nachfolger des TOUGHBOOK G1 und TOUGHBOOK 20.

Verfügbarkeit

Die neueste Generation des TOUGHBOOK G2 mit 5G-Modul wird neben dem kombinierten WiFi-/4G-Modell ab Februar 2022 erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 3.212EUR oder 4.043 CHF plus Steuern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 173 6282 241

marco.rach@eu.panasonic.com

https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116

panasonic@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.