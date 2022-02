Bis Du tot bist – oder bis ich tot bin – Wegbegleitung für Kinder und Jugendliche

Julius Daven beschreibt in „Bis Du tot bist – oder bis ich tot bin“ den Einfluss von Wegbegleitern auf junge Menschen, die in der stationären Jugendhilfe aufwachsen.

Das Buch „Bis Du tot bist – oder bis ich tot bin“ informiert umfassend über den Auftrag von ehrenamtlichen Wegbegleitern, die sich für junge Menschen einsetzen, die in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe groß werden und von einer Wegbegleitung profitieren. Die Geschichten aus 24 Interviews, die Julius Daven mit Betroffenen, Fürsorgeverantwortlichen und Wegbegleitern geführt hat, sollen den Lesern dieses neuen Buchs dabei helfen, die heutigen Herausforderungen von Kindern in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien sowie von Careleavern (= Schutzverlassern) besser zu verstehen und dafür zu sensibilisieren.

Julius Daven zeigt den Lesern auf verständliche und bewegende Weise, dass es viele ehemalige Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen der Jugendhilfe mit beeindruckendem Mut und großer Stärke geschafft haben, trotz teils schlimmster belastender und/oder traumatischer Erfahrungen in ihrer Kindheit, ihr (Berufs-)Leben proaktiv und positiv zu gestalten. Die Kinder, die Wegbegleiter hatten, kamen laut dem einsichtsreichen Buch „Bis Du tot bist – oder bis ich tot bin“ von Julius Daven besser im Leben klar als Kinder, die sich ohne Wegbegleitung durchs Leben kämpfen mussten.

Der Autor möchte in seinem packenden Sachbuch aufzeigen, welche besondere Bedeutung eine Wegbegleitung für die Sozialisation von jungen Menschen in stationären Einrichtungen haben kann. Außerdem möchte er den Lesern Mut machen, sich vielleicht künftig für die Übernahme einer Wegbegleitung zu entscheiden. Mit diesem Buch regt der Autor insgesamt zu mehr Verständnis und Mitgefühl für benachteiligte Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien und für Careleaver an.

„Bis Du tot bist – oder bis ich tot bin“ von Julius Daven ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41765-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Mehr Infos zum Autor gibt es hier: www.juliusdaven.de

