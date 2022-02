Online funktioniert – Ein Weltrekord im Zoom ist geglückt

Katja Oeller war dabei mit einem Neuromarketing-Tipp.

Der 2. Internationale Zoom Hack Slam hat am Sonntag, den 13.2.2022 online stattgefunden. Aus 22 Nationen sind Rednerinnen und Redner angetreten. Aus Deutschland, Polen, Schweiz, Brasilien, Ungarn, Russland, Norwegen, Frankreich, Finnland, Spanien, Polen, Brasilien, Vietnam, Italien, Türkei, Ukraine, Iran, Irak, Rumänien, Kamerun, Südafrika, Slowenien, Griechenland und aus Österreich haben die Teilnehmer*innen ihre Hacks und Tipps abgegeben. Die Hack-Slams wurden sogar in mehr als 10 Sprachen abgehalten.

Es war äußert knapp.

„Wir haben den Weltrekord geschafft“ sagt Hermann Scherer, Veranstalter des Internationalen Zoom Hack Slams: „Beim 1. Weltrekord waren es 312 – nun waren es 314 Teilnehmer*innen. Knapper geht es nicht mehr.“ Der Weltrekord war nicht nur knapp, sondern in Gefahr, denn 10% der Teilnehmer sind nicht angetreten.

Die Neuromarketing-Expertin Katja Oeller aus Perchtoldsdorf bei Wien, die Unternehmer*innen dabei unterstützt, wichtiger zu werden, machte mit. Sie gab den Tipp, sich einmal die Frage zu stellen, WER eigentlich hinter dem eigenen Unternehmen steckt. WER ist der Unternehmer/die Unternehmerin selbst? Wofür steht die Person? Denn das steht auch hinter dem Unternehmen. Was ist denn wirklich wichtig? In welche Richtung soll es gehen? Es gibt sechs verschiedene Richtungen: Wunsch nach Macht & Leistung, Ordnung & Struktur, Herzlichkeit & Sicherheit, Harmonie & Geselligkeit, Abwechslung & Kreativität oder Spannung & Risikofreude. Das sind Begriffe aus dem Neuromarketing, die in der Gehirnforschung gemessen wurden.

Diese sog. Neuro-Werte zeigen die Richtung an, wie sich das Unternehmen zeigen möchte, wie sie Kunden anspricht, wie es sich vom Markt abhebt. Das ist ein Teil von fünf Bereichen, die zusammen eine authentische und daher eine einzigartige Unternehmens-Identität (Positionierung) ergeben. Damit hebt man sich ab. Damit können sich Unternehmen besser am Markt platzieren – und somit wichtiger werden.

Das Erlebnis – spannend, wertvoll & vernetzend

„Ich dachte nicht, dass es so spannend ist. Es hat enormen Spaß gemacht mit so vielen Beratern, Coaches und zukünftigen Speakern auf einer virtuellen Bühne zu stehen und gegenseitig Tipps zu geben.“ sagte Katja Oeller euphorisch. Es gab so viele großartige Hacks, sodass sich die Teilnehmer*innen untereinander im Anschluss sofort vernetzten, um noch mehr in die Tiefe zu gehen. Katja Oeller bot hier Ihr Mentoring-Programm an, welches gleich begeistert von Vielen genutzt wurde, um die Unternehmenspersönlichkeit besser zu erkennen und zu stärken.

Die Schwierigkeiten waren zahlreich.

Die größte Herausforderung war die Zeit. Jeder Hack durfte nur 60sec dauern.

Und es gab eine Vorqualifizierung. Es wurden auch welche ausgeschlossen.

Doch 314 Teilnehmer*innen schafften es.

314, die auf sich alleine gestellt waren. 314, die großartige Hacks ablieferten.

Learning

So viele großartige Menschen trafen sich zum ersten Mal. Und das online. Und das Netzwerken funktioniert. Katja Oeller war dabei, konnte mit ihrem Hack vielen Teilnehmer*innen gleich ein Aha-Erlebnis in nur 60 Sekunden schenken und vernetzte sich anschließend mit ganz vielen Top-Experten.

Online funktioniert. Geben funktioniert.

314 Teilnehmer*innen zeigten es.

Katja Oeller

Alfred Feierfeilstraße 3

2380 Perchtoldsdorf bei Wien/Österreich

0043 699 119 61 501

office@katja-oeller.com

Näheres zu Katja Oeller:

Katja Oeller ist Speakerin, Business-Mentorin, Neuro-Marketing-Expertin, Unternehmens-Entwicklerin, Netzwerkerin, Optimiererin, Umsetzerin.

Ihr Spezialgebiet ist Neuromarketing & Unternehmensgeist-Training.

Ihr Motto: Unternehmen bedeutsamer machen!

Nähere Informationen:

http://katja-oeller.com/

Bild:

Katja Oeller beim gelungenen Zoom-Weltrekord

Bildrechte: Katja Oeller

Veranstalter des Weltrekords:

Scherer GmbH und Co. KG

Johann-Steffen-Straße 1

56869 Mastershausen

Deutschland

info@hermannscherer.com

Alfred Feierfeilstraße 3

2380 Perchtoldsdorf bei Wien

0043 699 119 61 501

office@katja-oeller.com

http://katja-oeller.com/

