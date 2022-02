ProGlove unterstützt Wasserprojekt von World Vision

Mitarbeiter spenden 4.010,00 Euro

München, 15. Februar 2022. Die Mitarbeiter von ProGlove, dem führenden Hersteller von Wearable Barcode Scannern, spenden auch in diesem Jahr für die gemeinnützige Organisation World Vision Deutschland e.V. Dabei sind 4010,00 Euro zusammengekommen.

„Für uns ist es als Organisation wichtig, Werte zu leben. Das bedeutet natürlich auch, dass wir Projekte für einen guten Zweck tatkräftig unterstützen wollen“, kommentiert Markus Steinbauer, Talent Acquistion Consultant bei ProGlove. „Wir engagieren uns deshalb sehr gerne für das Wasserprojekt von World Vision Deutschland.“

Die ProGlove Mitarbeiter haben dazu auf Geschenke als Anerkennung für ihre Leistungen sowie Firmenjubiläen verzichtet. Mit der gemeinsamen Spende helfen sie stattdessen dem World Vision Projekt „Wasser fürs Leben“ und nehmen an der Aktion von World Vision Deutschland teil.

Weitere Informationen dazu stehen bereit unter: https://www.worldvision.de/spenden/themenspende/wasser

World Vision Deutschland e.V.ist eine christliche Hilfsorganisation mit über 60 Jahren Erfahrungin der Entwicklungszusammenarbeit und Teil des weltweiten World Vision-Netzwerks, das in fast hundert Ländern aktiv ist.

Weitere Informationen über die Kultur und Werte von ProGlove stehen bereit unter: https://www.proglove.com/de/ueber-uns/

Über ProGlove

ProGlove ist ein Technologie Pionier des Weltwirtschaftsforums und baut die kleinsten, leichtesten und widerstandsfähigsten Barcode Scanner der Welt. Die Industrie Wearables von ProGlove verbinden die Mitarbeiter in den Werkshallen mit dem Internet der Dinge. Zusammen mit der von ProGlove bereitgestellten Industry Analytics Plattform verbessern sie so das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Zudem fördert dies die Digitalisierung in den Fertigungsbereichen und Produktionsstätten der Industrie. Zu den Kunden von ProGlove gehören neben den bekanntesten Industriemarken, Pioniere und Innovatoren aus den Bereichen Fertigung und Produktion, Logistik und Lager, Handel und E-Commerce sowie Post und Paket. In seinen Standorten in München, Chicago und Belgrad beschäftigt das 2014 gegründete Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Weitere Informationen stehen unter www.proglove.de bereit.

Kontakt

ProGlove

Axel Schmidt

Rupert-Mayer-Str. 44

81379 München

+49-89-262035036

press@proglove.com

http://www.proglove.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.