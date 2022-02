Turingpoint: IT-Sicherheitsdienstleister erhält ISO-Zertifizierung

Die Boutique-Beratung und Softwaredienstleister bietet Unternehmen jeder Größe anwenderfreundliche und höchst effiziente IT-Lösungen.

Stabile Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) sind heutzutage wichtiger denn je. Nicht nur schützen sie Unternehmen vor der steigenden Anzahl an Cyberattacken, sondern auch vor kostspieligen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs. Dank Sicherheitsfirmen wie der turingpoint GmbH können sich junge Start-ups wie auch internationale Großkonzerne auf maximale IT-Standards verlassen. Und der Hamburger Softwaredienstleister hält, was er verspricht: Er erhielt nun offiziell die ISO/IEC 27001-Akkreditierung durch die TÜV Rheinland Group.

Das Unternehmen bewährt sich

Der Gründung im Jahr 2019 folgten 2021 der ISO-konforme Aufbau des Informationssicherheits-Managementsystems. Und bereits sechs Monate später die Zertifizierung mit der international führenden Norm zu Internetsicherheit. Jan Kahmen, Till Oberbeckmann und ihr Team können zu Recht stolz sein auf ihre Leistung. Als Sicherheitsexperten im IT-Bereich hat das Team der turingpoint GmbH mit der Auditierung ihres ISMS ihre Expertise unter Beweis gestellt. Die internationale Norm ISO/IEC 27001:2005 enthält Leitlinien für hochwertige Online-Sicherheitsmechanismen. Sie wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die höchste Sicherheitsstandards bei der Planung, Realisierung und Überprüfung von Softwarelösungen garantieren.

turingpoint bietet ein einzigartiges Sicherheitskonzept

Die dynamische Beratungsfirma mag nicht der einzige Softwaredienstleister sein. Doch turingpoint ist der erste, der progressive Konzepte mit modernen cutting-edge Technologien vereint. So gewährleisten die IT-Experten mit ihrer unternehmenseigenen Security-Plattform für Anwendungssicherheit turingsecure nicht nur maximale Sicherheitsstandards. Sie bieten zudem Unternehmen jeder Größe anwenderfreundliche und höchst effiziente Gestaltungsmöglichkeiten. Start-ups wie alteingesessenen Unternehmen profitieren bei der Verwirklichung selbst ungewöhnlichster Geschäftsideen vom umfassenden Leistungsspektrum der visionären Boutique-Beratung.

turingpoint denkt immer einen Schritt voraus

turingpoint denkt zukunftsorientiert und ist seinen Mitbewerbern so stets einen Schritt voraus. Die maßgeschneiderten Softwarelösungen der ausschließlich erfahrenen IT-Spezialisten kombinieren Kreativität mit höchster Sorgfalt und dem Blick für Details. Von vollumfänglicher Beratung im Bereich der IT-Sicherheit bis zu Produktentwicklung und unternehmensübergreifender Prozessautomatisierung bietet das Unternehmen seinen Kunden reale Mehrwerte.

Unter anderem für Penetration Tests einzelner Rechner oder ganzer Netzwerke, Konfigurationsanalysen und Blockchain Implementierungen. Ebenso für Smart Contract Audits oder Cloud Security können Interessenten turingpoint in Anspruch nehmen. Selbst bei digitalen Gesundheitsanwendungen unterstützen die Profis ihre Kunden höchst effizient.

Vielseitig und gut erreichbar

Das weitreichende Angebot an automatisierten und manuellen Sicherheits-Dienstleistungen steht selbstverständlich auch englischsprachigen Interessenten offen. Wer ein persönliches Treffen mit den IT-Sicherheitsexperten wünscht, muss auch nicht in die Hamburger Hauptniederlassung fahren. Zweigstellen in Paderborn und Dortmund bieten nicht nur weitere Möglichkeiten der direkten Kontaktaufnahme. Sie sind auch Indiz für das schnelle Wachstum des jungen Unternehmens. Und damit ebenso wie die jüngste ISO-Zertifizierung ein untrügliches Zeichen für seine erfolgreiche Arbeit.

turingpoint ist eine von Sicherheitsexperten gegründete Boutique-Beratung mit der Schwerpunkt Informationssicherheit.

