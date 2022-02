Mit POCKET + sicher unterwegs: die Boxershorts mit Kondomfach

Es muss nicht immer verführerische Lingerie sein. Verführen kann man sich auch in komfortablen Basics von Rooxs. Umso besser, dass die angesagte Lifestyle-Marke ihr umfangreiches Sortiment an bequemer Baumwoll-Elasthan-Unterwäsche für Männer und Frauen nun um ein weiteres Produkt erweitert hat. Wer sich für die praktische Boxershorts Pocket + entscheidet, profitiert nicht nur von einer perfekten Passform und hochwertigem Material. Auch für den erforderlichen Schutz ist gesorgt, sobald die Leidenschaft Oberhand gewinnt. Nur das Befüllen des eingenähten Kondomfachs müssen die Träger selbst übernehmen.

Kaum etwas, das es nicht gibt auf dem globalen Unterwäsche-Markt. Mit einer nie gekannten Farb- und Musterauswahl, mit funktionalen, kreativen, erotischen Schnitten, mit Nylon, Leder, Fell- und Metallapplikationen versuchen Hersteller, ihre Textilien an Mann und Frau zu bringen. Sven Ludwig und Robin Fuchs haben sich dagegen entschieden, jedem Trend zu folgen. Die Geschäftsführer des 2020 gegründeten Unternehmens für Textilien und Accessoires haben von Beginn an ihren Fokus auf das Wesentliche gerichtet. Die Popularität ihrer Baumwollunterwäsche in klassischen Uni-Farben gibt ihrem Konzept recht.

Mit ihrem neuesten Produkt setzt die Rooxs GmbH auf etwas, das nur die wenigsten ihrer Konkurrenten im Angebot führen: eine Boxershorts mit integriertem Kondomfach. In Bequemlichkeit, Farb- und Größenauswahl steht Pocket + den anderen Unterhosen des Unternehmens in nichts nach. Im Gegenteil: Käufer des Produktes erhalten nicht nur das zusätzliche Plus von „Safety First“, sondern spenden pro Shorts automatisch fünf Euro an die Deutsche Aidshilfe.

Neben der aktuellen Innovation hält die Palette von Rooxs mit der Limited Edition von 1. FCK-Unterhosen ein weiteres Highlight bereit. Das Angebot ist nur folgerichtig – liegt doch der Landauer Unternehmenssitz nur knapp 40 Kilometer vom legendären Betzenberg entfernt. Doch auch das Standardsortiment mit engen und weiten Boxershorts, mit Hipster-Panties, Strings-Tangas und Bustiers bietet Männern wie Frauen optimale Unterwäsche für den Alltag.

Rooxs punktet mit Qualität statt Quantität, und der Erfolg spricht für sich. Das Unternehmen setzt auf ausschließlich nachhaltige, hautfreundliche OEKO-TEX®-Qualität. Es bietet sechsmonatige Garantien sowohl auf seine Unterwäsche wie auch auf die Accessoires Ledergürtel, Wäschenetz und Schlüsselanhänger. Und beim Kundenservice schließlich steht der Service am Kunden im wahrsten Sinne des Wortes im Vordergrund. So weist er Käufer von Pocket + darauf hin, an das eigenständige Befüllen des Einschubs mit einem Kondom zu denken – und daran, es in der Hitze der Leidenschaft auch zu nutzen. Safety First eben.

Lifestyle Brand für Basic Männer und Frauen Unterwäsche.

Kontakt

Rooxs GmbH

Sven Ludwig

Südring 6

76829 Landau

+49(0)6341 9690909

–

kundenservice@rooxs.de

http://www.rooxs.de