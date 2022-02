Der Autoankauf Bautzen kauft Gebrauchtwagen aller Kraftfahrzeughersteller zu überzeugenden Konditionen an

Fahrzeuge mit Mängeln verkaufen sich nicht unbedingt von allein. Käufer, die nicht gerade auf ein Schnäppchen aus sind, ziehen einen Gebrauchtwagen, der nach dem Kauf sofort startklar ist und nicht zunächst in eine Werkstatt gebracht werden muss, stets vor. Diejenigen, die gezielt nach Angeboten von Besitzern suchen, die Fahrzeuge mit Mängeln verkaufen möchten, werden alles dafür tun, den Preis bis ins Schmerzhafte zu drücken. Dennoch kann sich die Annonce lohnen, da Statistiken zeigen, dass der Herbst und vor allem der Winter die Jahreszeiten sind, in denen die meisten Fahrzeuge an- und verkauft werden. Diese kalte Zeit beginnt gerade und ist Grund genug, nun den Versuch zu starten, sich zu einem guten Preis vom in die Jahre gekommenen Gebrauchtwagen zu trennen. Wer das Risiko, das ein Privatverkauf mit sich bringt, meiden möchte, hat mit dem Autoankauf in Bautzen eine echte Alternative gefunden: Der Gebrauchtwagenankauf kauft im ganzen Stadtgebiet von Bautzen und über dessen Grenzen hinaus Gebrauchtwagen aller Hersteller zu besten Konditionen an. Wichtig für diejenigen, die Fahrzeuge mit Mängeln verkaufen möchten: Der Händler verzichtet auf jede Sachmängelhaftung. Dies bedeutet, dass der Verkauf an den Autoankauf in Bautzen endgültig ist. Der Verkäufer muss nicht fürchten, dass dieser drei Tage später wieder auf dem Hof steht und Teile des Kaufpreises zurückverlangt. Er kann sich also über eine schnelle Abwicklung, faire Konditionen und einen echten Abschluss des Themas „Gebrauchtwagenverkauf“ freuen. Wird er sich mit dem Autoankauf in Bautzen handelseinig, so kauft dieser den Wagen direkt vor Ort gegen Barzahlung an und übernimmt im Anschluss die Abmeldung des Fahrzeugs.

Der Autoankauf Bautzen ist eine echte Alternative zum Privatverkauf

Insbesondere, wer Fahrzeuge mit Mängeln verkaufen möchte, sollte die Annonce ausgesprochen umsichtig formulieren. So sehr auch die Versuchung lockt, das Fahrzeug in das richtige, einen guten Preis förderndes Licht zu rücken: Die Mängel selbst dürfen keinesfalls verschwiegen werden, will man nicht riskieren, im Anschluss an den Verkauf in Regress genommen zu werden. Die Rechtsprechung ist diesbezüglich ausgesprochen klar: Käufer, die arglistige Täuschung geltend machen, können auch lange nach dem Kauf Teile des Kaufpreises zurückverlangen oder sogar komplett vom Kauf zurücktreten. Mängel sollten also tunlichst in der Verkaufsanzeige genannt und beschrieben werden. Dies gilt insbesondere für Mängel, die vom Laien nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Auch die Fotos, die zusammen mit der Anzeige hochgeladen werden, dürfen nicht nur die schmucken Seiten des Gebrauchtwagens zeigen, sondern auch seine Kratzer und Beulen. Ist es dann so weit und tatsächlich ein Käufer gefunden, der den angedachten Preis, zu dem der Besitzer seinen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, zu zahlen bereit ist, muss ebenso viel Sorgfalt auf den Kaufvertrag gelegt werden. In diesem sollte unbedingt ein Gewährleistungsausschluss vereinbart werden, der beim Verkauf an den Autoankauf in Bautzen selbstverständlich ist. Trotz aller Umsicht sollte sich der Verkäufer darüber im Klaren sein, dass gerade beim Verkauf unter Privatleuten oftmals im Anschluss an den Verkauf Ärger droht, den er mit einem Verkauf an den Autoankauf aus Bautzen von vornherein ausschließt.

Kurzzusammenfassung

Wer Fahrzeuge mit Mängeln verkaufen möchte, sollte beim Privatverkauf sehr vorsichtig sein. Sehr groß ist das Risiko, in der Folge des Verkaufs Rückforderungen zu erhalten oder Ärger wegen arglistiger Täuschung. Wer dieses Risiko umgehen möchte und dennoch zu attraktiven Preisen verkaufen möchte, sollte sich an den Gebrauchtwagenankauf Bautzen wenden. Der professionelle Autoankauf verzichtet ausdrücklich auf Haftung durch den Verkäufer.

