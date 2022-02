Dämonen – der neue textstarke Song des Jett Alinia

Der etwas andere Schlager des Jett Alinia

Mit seinem aktuellen Titel „DÄMONEN“ geht Sänger & Songschreiber Jett Alinia einen völlig neuen Weg:

Er präsentiert den ungewöhnlichsten Schlager des Jahres.

Ganz bewußt spielt Komponist und Texter Jett Alinia hier mit Horrorfilm-Elementen und finsteren Bildern. Das gab es so noch nie in einem deutschen Schlager-Text.

Natürlich kann der zeitlose Titel auch ganzjährig im Programm gespielt werden.

Damit ist der neue Titel des Mainzer Künstlers auch gleichzeitig eine Absage an die „heile Schlagerwelt“ und die gängigen Klischees der Branche.

Produziert wurde der ungewöhnlichste Schlager-Song des Jahres von keinem Geringeren als Dirk Fiebich, der sich bereits als „Macher“ der Mike Leon Grosch-Hits im gesamten deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht hat.

Somit wurden die düsteren Zeilen mit einem kraftvollen Fox-Beat, prägnanten Mystery-Sounds und effektvollen Power-Chören unterlegt.

Ganz klar: Dieser Titel geht unter die Haut.

Wer die Hook-Line von „Dämonen“ einmal gehört hat, bekommt sie nicht mehr aus dem Ohr.“

Jett Alinia ist schon seit vielen Jahren als Sänger auf dem Markt. Angefangen hatte Jett in den wilden Achtzigern als Sänger einer Heavy-Metal-Band und wechselte später ins Schlagerfach. Wobei er mit seinen Texten nicht in den konventionellen Schlager eintauchte. Es sind Texte mit Schmackes.

Labelcode: 09413

ISRC : DEEQ82100077

Text und Musik: Jett Alinia

Infos zum Künstler gibt es im Web bei ihm in den sozialen Medien

VÖ-Datum: 22.10.2021

Info- und Bildquelle: Büro Jett Alinia

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de