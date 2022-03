Professionelle Aufbereitung von Automobil, Motorrad, Boot oder Flugzeug. Mit der richtigen Expertise, zur Wertsteigerung Ihres Fahrzeuges.

MBA Detailing in Speyer & Sandhausen verfolgt das Ziel Ihr Fahrzeug, wie Neu aussehen zu lassen und sorgt somit für eine Wertsteigerung/Werterhalt des Fahrzeuges.

Durch langjährige Erfahrung in diesem Bereich und das regelmäßige Besuchen von Schulungen, spielt es keine Rolle, was für ein Fahrzeug behandelt werden muss, oder in was für einem Zustand es ist. Jedes Fahrzeug wird individuell behandelt und nur die hochwertigsten Materialien werden verwendet, um das Ziel der Wertsteigerung/Werterhalt einen Schritt näher zu kommen.

Wir holen maximalen Glanz aus ihrem Lack, mittels einer perfektionierten Politur. Somit entfernen wir oberflächliche Kratzer und geben dem Lack einen einwandfreien Glanz. Um für langjährigen Glanz und Schutz zu sorgen, nehmen wir uns der Keramikversiegelug an. Hier wird der komplette Lack, nach der Politur mit einer transparenten Schutzschicht umhüllt. Dies hat viele positive Effekte auf den Lack, wie zum Beispiel das Abweisen von Schmutz (Easy-to-clean).

Substanzen, welche den Lack schädigen könnten zeigen nach einer Keramikversiegelung keine Wirkung mehr:

Vogelkot, Streusalz, Säuren oder Baumharz.

Außerdem ist ein erhöhter Schutz vor UV-Strahlung vorhanden, welche den Lack ausbleichen lassen.

Ist die Keramikversiegelung aufgetragen, so wird man feststellen, dass ein „High-End Finish“ zustande kommt und das Fahrzeug über Jahre astrein glänzt.

Im Leistungsspektrum aufzufinden sind Folierungen jeder Art. Ob Firmenwerbung, Vollfolierung, Designfolierung,

oder Steinschlagschutzfolierung, Lackschutzfolierung. Bei dieser Art von Schutz wird das Fahrzeug mit einer transparenten Hochleistungsfolie umhüllt. Diese Folie bietet den maximalen Schutz gegen Steinschläge und Kratzern.

So bleibt der Lack jahrelang in seinem Ausgangszustand und ist Immun gegen Umwelteinflüsse, Kratzer und

Steinschläge.

MBA Detailing arbeitet mit zertifizierten Partnern zusammen, im Bereich Dellentechnik, Sattlerei und Lackiererei.

Somit ist es möglich nahezu jedes Fahrzeug, vor dem Verkauf, aufzufrischen.

Bei der Abgabe eines Leasingrückläufers ist MBA Detailing die erste Anlaufstelle um Nachzahlungen beim

Händler zu sparen.

Bei MBA Detailing bekommen Sie die bestmögliche Qualität, kompetente Beratung, freundliches Personal und alles aus einer Hand.

Pressekontaktdaten:

MBA Detailing

Auestraße 17

67346 Speyer

Deutschland

Mobil: 01520 2726792

E-Mail: info@mba-detailing.de

Web: https://mba-detailing.de/