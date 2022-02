Lebens(t)Raum wird International

Neuer Weltrekordhalter kommt aus Herne

Am Sonntag, 13.02.2022 fand der von Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene 2. Internationale Zoom Hack Slam mit 359 Experten aus 22 Ländern statt. Einer von Ihnen war der Herner Volker Pukrop, Inhaber der Firma Lebenstraum im Süden von Herne. Schon in den Vorausscheidungen sind viele der Top Experten auf Ihrem Gebiet an den Hürden für die Endrunde gescheitert. Rund um das Thema Ganzheitliche Gesundheit ging es mit 314 der Teilnehmer in die Endausscheidung. Die Herausforderung dabei war, dass jeder der Experten nur 60 Sekunden Zeit hatte, seinen besten Tipp zum Thema Gesundheit zu vermitteln. Da Volker Pukrop auch bei seinen Therapien schnelle effiziente Lösungen präsentiert, stach er durch seine fachliche Kompetenz und dem umfangreichen Wissen im Bereich der Ganzheitlich orientierten Physiotherapie und Energiemedizin deutlich aus der Expertenrunde hervor. Und so kam, was sich in allen Vorausscheidungen schon zeigte. Volker Pukrop ist der neue Gewinner und Weltrekordhalter im Bereich Ganzheitliche Gesundheit. Damit wurden seine herausragende Arbeit und tägliche Begleitung von Menschen nun auch international gewürdigt.

Da Volker Pukrop individuelle Einzel- und Gruppen Coachings, Meditationen und Begleitungen auch online anbietet, meldeten sich schon in der Vergangenheit Menschen aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und sogar aus anderen Kontinenten wie den USA um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach diesem Erfolg noch zunimmt.

Wer in Zeiten der Pandemie seine Gesundheit verbessern will ist bei Volker Pukrop einer hohen „Infektionsgefahr“ ausgesetzt. Denn eine seiner Fragen des Vortrags war: Wie ansteckend bist Du? Diese Frage zielt natürlich auf die mentale und seelische Gesundheit ab. Denn eines ist für Volker Pukrop klar. Gesundheit beginnt immer bei sich selbst und fängt mit dem Denken im Kopf und der Heilung von alten emotionalen Belastungen an. Ist die Seele gesund kann der Körper folgen. Deshalb ist die ganzheitliche Betrachtung in jeder Behandlung zu finden. Für Volker Pukrop bedeutet Heil werden auch Ganz werden. Wenn nur der Körper behandelt wird ist Gesundheit niemals langfristig möglich. Das unterscheidet Ihn von einem „klassischen“ Physiotherapeuten und die Erfolge seiner Kunden geben ihm Recht.

Wenn auch Sie ein ganzheitliches Konzept rund um die körperliche, geistig/mentale und seelische Gesundheit benötigen, finden Sie mit Volker Pukrop einen Top – Experten.

Für eine Kontaktaufnahme melden sie sich unter volkerpukrop@lebens-traum.eu oder unter der Nummer 0160 – 96739793. Aufgrund der hohen Nachfrage bittet Volker Pukrop um ein wenig Geduld, meldet sich auf jeden Fall zurück.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LebensTraum

Herr Volker Pukrop

Vödestrasse 32

44625 Herne

Deutschland

fon ..: 0160-96739793

web ..: http://www.lebens-traum.eu

email : volkerpukrop@lebens-traum.eu

Praxis für Ganzheitliche Gesundheit + Energiemedizin

Lebens(t)Raum steht für Ansteckende Gesundheit. Es steht für das Ganz werden in seinem Lebensraum. Ganz werden heißt Heil werden. Ganz Sein heißt Heil Sein. Deshalb wird immer Körper, Geist und Seele behandelt und berührt.

