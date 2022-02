Weltrekord beim 2. internationalen Speaker Zoom Hack Slam von Hermann Scherer

314 Teilnehmer aus 22 Nationen nahmen teil und gaben ihre „Life Hacks“ in 11 Sprachen ab.

Unteranderem der gebürtige Hannoveraner Benjamin (Benny) Vollbehr nahm teil und begeisterte mit seiner Rede

Dies war der 2. Internationale Speaker Zoom Hack Slam von Hermann Scherer

Er hat stattgefunden am gestrigen 13.02.2022.

Es waren 314 Teilnehmer aus 22 Nationen und in 11 Sprachen vertreten, die Life Hacks bekanntgaben zu den Themen wie Alltags Tipps, Tagesgestaltung, Mindset (Innere Einstellung) und Tipps zum eigenen Business oder deren Aufbau vom Nullpunkt.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Benjamin (Benny) Vollbehr aus Hunzenschwil AG teilgenommen.

Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Online Bühnenperformance begeistern.

Benjamins Motivation ist es Menschen in die Umsetzung zu bringen, sodass sie mehr aus ihrem Leben machen als bisher.

Dies macht er aus Leidenschaft gerne täglich auf Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram und YouTube.

Hierzu ist für Benjamin Network Marketing (Sonderform des Direktvertriebs) das beste Werkzeug sich nebenberuflich und ohne Risiko ein zusätzliches Neben,- oder Haupteinkommen aufzubauen.

Benjamin war sehr aufgeregt bei seiner Rede und bezeichnete diese „wenigen Sekunden“ als „Cardiotraining im Sitzen“ und sagte folgendes 1:1:

„Hey, egal wo Du herkommst, egal wo Du im Leben derzeit stehst oder was Du noch vor hast in Deinem Leben…

Alles wird grösser wenn Du es teilst, Glück, Liebe und ja, auch Erfolg!

Ich weiss nicht wieso das so ist, konnte es selbst NIE glauben das es funktioniert oder es erklären, aber das was Du rausgibst an andere Menschen, und wenn es nur ein Lächeln an Dein Gegenüber ist, kommt um ein Vielfaches zurück.

Also weniger ICH ICH ICH und viel mehr WIR WIR WIR!

Mein Name ist Benny Vollbehr, bin seit 2019 Network Marketer und mein Antrieb ist es, der Augenöffner, Wegweiser und Sponsor/Mentor zu sein den ich mir selbst immer gewünscht habe aber selbst NIE hatte.

Mach auch Du aus Deinem Leben ein Meisterwerk“

Ein Zitat von ihm persönlich:

-Alles wird grösser wenn Du es teilst, Glück, Liebe und ja, auch Erfolg.-

(Benny Vollbehr *1986)

Benjamin hat zuletzt im November unteranderem in seinem Wohnort an die Theodora Stiftung in Hunzenschwil AG (Schweiz) 500.- CHF gespendet.

Bildrechte: liegen bei Benjamin Vollbehr.

