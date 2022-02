Besser unterwegs mit Audi A6 und A7

– KONI Special Active ermöglicht bessere Kontrolle

– weniger Wanken – mehr Fahrspaß

– mehr Kontrolle, mehr Sicherheit

Der Audi A6 und sein Bruder A7 sind komfortable Fahrzeuge mit einer sehr präzisen Lenkung. KONI sorgt jetzt für noch mehr Fahrkomfort und reduzierte Wankneigung in beiden Autos. Denn die Special Active Stoßdämpfer gibt es jetzt auch für die beiden Business-Klassiker mit den Kürzeln 4A2 und 4KA. Bemerkbar macht sich diese Fahrwerk-Optimierung vor allem bei Kurven und Straßenunebenheiten.

„Seit 1994 sind der Audi A6 und der A7 die Business-Klassiker. Die Fahrer schätzen den sportlichen Fahrkomfort, egal ob sie mit der Limousine oder dem Avant genannten Kombi unterwegs sind,“ so Markus Albert von KONI in Deutschland. „Noch angenehmer und stressfreier wird die Fahrt durch ein optimiertes Fahrwerk mit unseren Special Active Stoßdämpfern.“

Mehr Fahrqualität im Audi A6 und A7

Die KONI Ingenieure haben mit der neuesten KONI Technologie die Fahrqualität verbessert. Besonders macht sich dies in Gefahrensituationen bemerkbar, weil das Auto besser auf Lenkbewegungen reagiert und sich gerade bei hohen Geschwindigkeiten besser kontrollieren lässt. Erhältlich sind die Special Active Stoßdämpfer sowohl für die Limousine als auch für den Avant, egal ob als FWD oder Quattro Version.

Der Special Active Stoßdämpfer von KONI ist die neueste Entwicklung im Portfolio des Unternehmens. Mit ihm stellt sich überlegenes Fahrverhalten ohne Kompromisse ein. Mit der patentierten frequenzselektiven Dämpfungstechnologie (FSD) passt sich der Stoßdämpfer wie ein Chamäleon den unterschiedlichsten Straßenverhältnissen an und leistet auf diese Weise immer die bestmögliche Unterstützung für den individuellen Fahrstil. Das Ergebnis ist ein perfektes Fahrerlebnis.

Mechanische Lösung ohne elektronische Komponenten

Das Besondere am Special Active ist, dass er das Fahrverhalten automatisch und mechanisch verändert. Der Fahrer muss sich um nichts kümmern und es sind auch keine elektronischen Komponenten enthalten. Teure elektronische Fahrwerkseinstellmöglichkeiten werden mit dieser Technologie fast schon überflüssig. Mit den Special Active Stoßdämpfern ist man auch im Audi A6 und A7 jetzt noch komfortabler und sicherer unterwegs.

Die neuen Special Active Stoßdämpfer für den Audi A6 und A7 (4A2 und 4KA) gibt es im gut sortierten Kfz-Teilehandel. Für die Vorderachse kostet das Stück 172,- Euro inklusive MwSt. und ist unter der Artikelnummer 8245 1415 erhältlich. Die Hinterachsdämpfer mit der Nummer 8245 1416 gibt es für 142,- Euro pro Stück inklusive MwSt.

Alle Informationen zu verfügbaren Stoßdämpfern von KONI gibt es stets aktuell unter www.koni.de/finder/

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

Firmenkontakt

KONI B. V. Vertriebsbüro KONI Deutschland

Beate Auster

Amsterdamer Straße 8-10

65552 Limburg

+49 6431 21595 121

info@koni.de

http://www.koni.de/

Pressekontakt

Dr. Frauke Weber Kommunikation

Dr. Frauke Hewer

Finkenweg 10

65582 Diez

06432-988613

info@dr-weber-kommunikation.de

http://www.dr-weber-kommunikation.de

Bildquelle: Foto: KONI