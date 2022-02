60 Sekunden zittern für den Weltrekord!

Stress pur beim Internationalen Zoom Hack Slam mit 314 Teilnehmer:innen

Heute, am 13.2.22, fand online der 2. Internationale Zoom Hack-Weltrekord statt. Veranstalter war einer von Deutschlands bekanntesten Rednern, Hermann Scherer. Es wurden von den Teilnehmer:innen aus 22 Nationen Lifehacks in einer Minute präsentiert. 11 verschiede Sprachen waren zu hören.

Bereits nach der Ankündigung hatten 10 % der Teilnehmer:innen den Zoomcall verlassen: Grund war der blanke Stress, dem viele nicht gewachsen waren, denn jeder hatte nach einer Vorbereitungszeit von 5 Minuten nur gerade 60 Sekunden Zeit, seinen Hack zu präsentieren. Öffentlich zu reden ist mit Abstand die größte Angst aller Menschen in Deutschland! Ein Teilnehmer beschrieb den Adrenalinkick gar als „Cardiotraining im Sitzen“.

Kein Problem für Sabine Keiner, die Expertin für Stress und Resilienz aus Köln. Sie präsentierte sich auch gleich mit einem passenden Anti-Stress-Hack, der für Entspannung im Gehirn und damit im ganzen Körper sorgt – eben genau in solch stressigen Situationen. „Auch ich war ganz klar sehr aufgeregt, konnte meinen Lieblingshack zur Beruhigung aber gleich selbst bei mir anwenden.“ Denn was jede:r von uns immer dabei hat, ist die Atmung. Und über die Atmung können wir uns selbst am besten und schnellsten beruhigen. Erfolg garantiert!

Jede:r kennt es: Stress ist unser Alltagsbegleiter geworden und hat sich bei vielen während der Pandemie noch verstärkt. Umso wichtiger sind Tipps und Handlungsmöglichkeiten, um besser mit ihm umzugehen, so dass die Lebensenergie und -freude erhalten bleibt und wir gesund alt werden können!

Als Expertin für Stress und Resilienz verfügt die Kölnerin Sabine Keiner über 9 Jahre Erfahrung im Coaching und Trainingsbereich und hat dabei unzähligen Unternehmen und Menschen geholfen mit herausfordernden Situationen besser umzugehen. Bekannt aus dem Buch „Plan B“ von Nicola Sieverling und Artikeln in Focus, Spiegel online, Interview in „Aktuelle Stunde“ etc. verfügt sie über eine umfangreiche Erfahrung, die sie in vielen Veranstaltungen weitergibt. Zu Ihrer Zielgruppe gehören Führungskräfte des mittleren und oberen Managements.

Ihre Expertin für Stress, Resilienz und Teamentwicklung!

