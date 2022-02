WELTREKORD BEI HERRMANN SCHERER BEIM 2. INTERNATIONALEN ZOOM-HACK-SLAM

60 SEKUNDEN ADRENALIN PUR. DAS WAR KNAPP.

WELTREKORD BEI HERRMANN SCHERER BEIM 2. INTERNATIONALEN ZOOM HACK SLAM

314 Finalisten, 314 Ideen, 22 Nationen, 11 Sprachen.

Es durfte bis zum Schluss gebibbert werden, da kurzfristig 10 % der Teilnehmer ohne Vorankündigung aus dem Zoom Chat abgesprungen sind. Achtung Weltrekord, sag ich da nur.

Mit nur 2 Teilnehmern Unterschied zum letzten Jahr, wurde dieser 2. Weltrekord mit 314 Finalisten erreicht.

Mirja Geertz war dabei. Sie arbeitet weltweit seit über 20 Jahren im Tourismus als Kreuzfahrt Direktorin, Corporate Quality Managerin und Tourismus- Managerin.

Viel mehr interessiert Mirja sich allerdings seit ihrer Teenie Zeit für sogenannte Kraftplätze,

Orte die den Menschen tief berühren, weitab vom Massentourismus, wie sie erklärt.

Seit 2 Jahren, seit Corona, nimmt Mirja Menschen virtuell-online mit auf solche Kraftplätze weltweit.

Dort wird es – wie der Name schon vermuten lässt- kraftvoll.

Der Graue-Alltags- Knoten platzt während der Reise, AHA Momente folgen der Lebensfreude, ausgelöst von einem Glückscocktail von ausgeschütteten Glückshormonen, wie Endorphinen, Serotonin und Oxytocin.

Und das passiert ganz entspannt bei der Mitreise online-virtuell von Zuhause.

Mirja Geertz sagt, sie macht Ihr Leben wieder zu Ihrer MEISTER REISE.

Am 25.02. geht es wieder los an bekannte und unbekannte Kraftplätze in Ägypten.

Neugierig geworden?

Virtuelle und visuelle Kraftplatz Reisen von Zuhause. Sie brauchen nicht mehr direkt vor Ort zu sein, um sich mit Energie aufzutanken und tiefgehende Transformation zu erleben.

Die Mitreise geht bequem von Zuhause, um am Kraftplatz den wichtigsten Menschen zu treffen, nämlich sich selbst.

Kontakt

Mirja Geertz Kraftplatz Coaching

Mirja Geertz

Fischergrube 68-70

23552 Lübeck

+49 160 8448428

info@kraftplatz-coaching.com

https://www.kraftplatz-coaching.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.