Die Umzug Hauptstadt Berlin – Berliner Umzugshelfer Anfragen im steilen Anstieg!

Wie wir bereits in unseren früheren Umzugshelfer Beiträgen dargestellt hatten, steigen die Anfragen an Umzugsaufträgen und Umzugshelfern in Berlin weiter. Fast zur gleichen Zeit mit den außerordentlichen Mietpreissteigerungen, erhöhten sich auch die Anfragen an Umzugshilfe Aufträgen. Obgleich besserverdienende Personen in das Zentrum und den zentralen Bezirken ziehen, wechseln weniger gut verdienende Mitmenschen an die Randbezirke und in das Umland von Berlin. An dieser Gegebenheit hat auch Corona nichts geändert.

Das immense Umzugsaufkommen ist mit der unüblichen Mietpreisstruktur zu begründen, die wir in Berlin seit dem Mauerfall und dem Wechsel als neue Hauptstadt hatten. In vielen Städten Deutschlands sind die zentralen Bezirke, was den Mietpreis angeht, teurer als die Außenbezirke und dem Einzugsgebiet. Nach dem Mauerfall hatte Berlin zwei Zentren bestehend aus dem damaligen Ost Zentrum und dem früheren West Zentrum. Zusätzlich verliefen die vorherigen Außenbezirke des West- und Ostteils dabei teilweise quer durch die neuen zentralen Bezirke. Alles forderte damals einer äußerst langen Zeit der Anpassung und so erhöhten sich die Mieten erst spürbar, nachdem die ehemaligen Berliner Ostbezirke saniert wurden. So war der Prenzlauer Berg der erste Bezirk in dem die Mietpreise akut stiegen.

Ferner ist es praktisch eine globale Regel, dass die Hauptstädte der Länder nicht selten teurer sind als die Anderen. Durch Berlins außergewöhnliche Lage zu DDR Zeiten, waren die Mieten überaus billig um Berlin als Standort attraktiv zu machen. War es doch laufend sehr aufwendig jede Menge Grenzen zu überschreiten, um in beziehungsweise von Berlin ein- und auszureisen. Trotz der Wiedervereinigung und der Benamung als neue Hauptstadt, hatte Berlin noch lange Zeit enorm billige Mietpreise und stand damit lange als absurdes Beispiel.

Wir als Umzugsunternehmen „Die Berliner Umzugshelfer“ orientieren uns mit den immens kostengünstigen Umzugsangeboten ganz klar an weniger gut verdienende Personen, da wir durch den Einsatz von uns ausgebildeten Studenten einen sehr kostengünstigen Stundenlohn haben und unser Dienstangebot extrem personalisieren können. Das heißt, wenn Jemand den Transport oder Umzug hauptsächlich alleine absolvieren will, um Kosten zu ersparen, stehen wir parat nur an den erforderlichen Stellen als Umzugshelfer mit zu machen. So zahlt unser Mandant natürlich nur das was er in der Tat benötigt.

Auch sehr große Umzugsaufträge schaffen wir als Umzugfirma mit jahrelanger Einsatzerfahrung und unseren erprobten Möbelpackern Experten rundum selbst! Mit deutlich über 20 Jahren Umzugerfahrung stehen wir gern als fähiger Umzugsservice allen Personen und Firmen zur Seite, bei denen ein Umzug oder Transport von ebenso wie nach bzw. auch innerhalb Berlins bevor steht. So konnten wir auch äußerst erfolgreich imposanten Firmen wie z.B. Mozilla (bekannt durch den Firefox Webbrowser) beim Transport und Umzug in Berlin helfen. Mittlerweile sind Firmenumzüge und Sperrgut Transporte ebenfalls zum Tagesgeschäft geworden wie unsere reichlich beworbenen kostengünstigen Kleintransporte bzw. Möbeltransporte, die genauso als Möbeltaxi weit verbreitet sind. Hilfestellung erhalten wir außerdem bei tätigen Studenten, die wir als Umzugshelfer anlernen und vorzugsweise für „Low Budget“ Umzüge und Kleintransporte zum Einsatz bringen.

Berliner Umzugsdienst „Die Berliner Umzugshelfer“ Bericht viertes Quartal 2021

Doch wie sieht die momentane Umzugslage in Berlin und auch dem Umland Berlins aus und wie hat die Pandemie das Umzuggeschäft und uns als Umzugunternehmen verändert?

Auch im 4. Quartal 2021 ist der Umzughype in Berlin noch vollends im Tritt! Freilich fielen tatsächlich einige Transport- und Umzugsaufträge durch Furcht eines neuen Lockdowns in der 4. Welle aus oder verschoben sich. Die Menge an Transportaufträgen brach aber nicht gravierend ein. Eine vergleichbare Lage hatten wir auch in den letzten 2 Jahren der Covid 19 Pandemie. Während man spekulieren könnte, dass mittlerweile nicht mehr viele Personen den Wohnort wechseln, hat uns den Umzugshelfern Berlin die Wirklichkeit eines besseren belehrt. So lange sich nichts an der Wohnungssituation oder auch dem Wohnungsnotstand ändert, der außerdem verbunden durch die aktuelle Flüchtlingsbewegung sich verschärft, werden fortwährend zahlreiche Mitmenschen den Wohnort wechseln und die Mietpreise in die Höhe schnellen.

Im Zusammenhang der kontinuierlich zunehmenden Gesuche sind aktuell Handlungen zur Expansion unserer Umzugsfirma und unseres Fuhrparks im Gange. So ziehen wir ebenso in Betracht in Hinsicht auf die neuen Kohlendioxid Vorgaben mehrheitlich Firmentransporter mit E-Motor zu kaufen und alte Transporter mit moderne Elektrotransporter zu wechseln.

Im Rahmen einer weiteren Expansion werden wir unser Umzug Geschäftsgebiet massiv in das Berliner Umland ausdehnen. Anfahrtskosten fallen für Arbeiten in diesem Gebiet folglich weg und wir können schneller beim Kunden sein um Aufträge des Kleintransport zu bearbeiten. Andere Umzugshilfe Geschäftsstellen sind in Brandenburg wie auch Potsdam beabsichtigt bzw. arbeiten wir schon mit Umzugspartnern in diesem Großraum überaus produktiv zusammen.

In Hinblick auf die momentan ernste Situation legen wir nun alles Mögliche auf den Schutz unserer Arbeitskräfte und unserer Kunden. So tragen unsere Umzugshelfer nun FFP2 Masken an Stelle der vorgeschriebenen OP Atemmasken und wir desinfizieren unsere Fahrzeuge nach jedem Verwendung. Zudem sind sämtliche Umzugshelfer mehrfach geimpft und nachweislich geboostert für maximalen Schutz vor Covid 19 Infektion.

In Kombination mit unserem Hauptgeschäftsfeld den Umzugshelfern und unseren Zusatzangeboten wie z. B. kleine Umzugshilfe, Maler- oder Renovierungsarbeiten, Möbel Aufbau und Abbau ebenso wie Entsorgung und Entrümpelung bis über Kleintransport wie z.B. den Service als Möbeltaxi haben wir eine sehr immense Angebotspalette, mit der wir wirklich erwartungsfroh in die kommenden Jahre blicken und uns über weitere Umzugsaufträge freuen. Informieren Sie sich gern über zahlreiche gute Umzugsbewertungen.

