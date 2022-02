Fitnessstudio – Bewertungen als Marketinginstrument

Autor: Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios

Gut ausgebildete Gymnastik Trainer werden dringend immer wieder gesucht. Leider herrscht bei vielen Fitnessstudios eine zu große Trainer Fluktuation, was sich negativ auf die Zufriedenheit der Kunden auswirkt. Wechselt ein Trainer in ein anderes Studio, nimmt er in der Regel pro Jahr bis zu 100 Kunden mit.

Die zweitgrößte Problematik ist ein ständiger Ausfall von Gymnastik Stunden. Man beachte, dass ca 40 % der Fitness kunden in der Regel kündigen, weil sie sich über Mitarbeiter ärgern, sich über den Service beschweren oder den hohen Ausfall von beispielsweise Gymnastik Stunden beanstanden.

Ich entscheide nicht…

Bei der Neueinstellung eines Group Fitness Trainers kann es vorkommen, dass sich nach zwei bis drei Monaten herausstellt, dass der neue Mitarbeiter nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllt und das Fitnessunternehmen sich von ihm trennen muss.

Die freigewordene Stelle muss selbstverständlich wiederbesetzt werden. Das kostet viel Geld und ist für das Image eines Fitnessstudios nicht gut. Der Ablauf ist immer der gleiche, eine Stellen Anzeige wird geschaltet, Interessenten bewerben sich, danach wird ein Job Interview vereinbart und bei einem interessanten beruflichen Lebenslauf wird die entsprechende Person angestellt. Entspricht ein derartiges System dem Ideal eines personell gut geführten Studios? Sicher nicht.

Eine mögliche Lösung für die oben beschriebene Problematik wäre, die Fitness Mitglieder per Meinungsumfrage an der Trainereinstellung teilhaben zu lassen: Im Einstellungsgespräch wird der neue Group Fitness Trainer darüber informiert, dass er für die Zeitspanne von einem Monat die Gymnastik Stunden übernimmt. Selbstverständlich gegen Vergütung. Die Teilnehmer seines Kurses haben die Möglichkeit, ein positives oder negatives Votum bezüglich seiner beruflichen Qualitäten abzugeben. Bei einem positiven Feedback wird er sofort übernommen und die Probezeit ist beendet.

Warum ist diese Mitarbeiter Einstellungsmethode die optimale Lösung?

Fitnessmitglieder sind diejenigen, die das Produkt „kaufen“, nicht ich als Club Inhaber.

Der neue Trainer wird seine sportlichen Fertigkeiten, sein Wissen, seinen Leistungswillen sowie seine Sozial- und personelle Kompetenz zeigen.

Die Fitnessstudio Mitglieder lieben es, ihr Feedback zu geben. Selbstverständlich erwarten sie dann auch, über das Ergebnis ihrer Entscheidung in Kenntnis gesetzt zu werden.

Der Gymnastik „Casting“ Bogen

Jeder Fitness Kunde bekommt beim Check-in einen DIN A6 Bewertungsbogen ausgehändigt, auf dem er nach Absolvierung der Gymnastikstunde seine Meinung bezüglich der Qualität der Stunde mittels drei verschiedener Kriterien zum Ausdruck bringen kann. Anschließend wirft der Fitness Kunde seinen Bewertungsbogen in eine Box an der Rezeption. Auf dem Bogen werden ausschließlich folgende Kriterien erfasst und mit Hilfe einer Notenskala von 1 (sehr gut), 2 (gut), 3 (befriedigend), 4 (ausreichend), bis 5 (mangelhaft) bewertet.

Die Gymnastikstunde war interessant – Note 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()

Die Gymnastikstunde hat Spaß gemacht – Note 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()

Ich würde das Fitnessstudio, in dem diese Art der Gymnastik angeboten wird, weiterempfehlen.- Note 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()

Dieser Bogen wird über die Dauer eines Monats an alle Kunden verteilt, danach wird er vom Fitness Personal ausgewertet und in einer individuellen Besprechung erläutert.

Diese „Casting“ Einstellungsmethode hat den Vorteil, dass die Ergebnisse der Auswertung ein realistisches Bild neu eingestellter Mitarbeiter widerspiegeln. Ich habe die interessante und für ein Fitnessunternehmen sehr positive Feststellung gemacht, dass das aktive Mitglied beispielsweise die Veranstaltungen im Bereich Gymnastik, auch bezüglich der fachlichen und personenbezogenen Qualitäten des den Kurs leitenden Trainers häufig durch eine andere „Brille“ sieht und dementsprechend beurteilt, als ich als Studiobesitzer.

Bewertungen als Marketinginstrument

Qualität ist immer ein entscheidendes Kriterium, ob Ihr Fitnessstudio die dominierende Stellung gegenüber seinen Mitkonkurrenten vor Ort behaupten kann. Starten Sie viermal im Jahr eine Bewertungsaktion für den Bereich Gymnastik bzw. Functional Training. Lassen Sie die Teilnehmer die beiden Bereiche nach den oben aufgeführten Kriterien jeweils dreißig Tage lang begutachten. Die Umfrage könnte beispielsweise in den Monaten Januar/März und September/November stattfinden. Über Newsletter informieren Sie über die Schwerpunkte des Feedbacks und welche Maßnahmen ergriffen wurden.

Gymnastik Kurs Notdienstplan

Bei jeder neuen Mitarbeitereinstellung für die Gymnastikabteilung kommen Sie auf den in Ihrem Studio praktizierten Notdienstplan zu sprechen. Will heißen, dass, falls ein Mitarbeiter für einen bestimmten Kurs, zum Beispiel aus Krankheitsgründen, nicht zur Verfügung steht, ein Mitarbeiter aus einem parallel zu den Kursen bestehenden Bereitschaftspool eingesetzt werden kann.

Bieten Sie den Bereitschaftskräften eine zusätzliche Vergütung an. Dieses Konzept wird verhindern, dass zahlende Mitglieder in Ihrem Studio ihre Mitgliedschaft kündigen, weil Sie unzufrieden oder auch erbost darüber sind, dass der Kurs, den sie teuer belegt haben, öfter ausfällt. Es ist für die Kursteilnehmer kein Trost, den Frust über den ausgefallenen Kurs mit einem kostenfreien Eiweißdrink an der Studiotheke umgelenkt zu bekommen oder beim „indoor cycling“ teilnehmen zu dürfen. Die Kursteilnehmer haben sich ihre Kurse ganz bewusst ausgesucht und legen Wert darauf, in den Genuss des genau in diesem Kurs angebotenen Programms zu kommen.

Selbst wenn Sie als Studiobesitzer bis zu 15% mehr Lohn für die Bereitschaftstrainer aufbringen sollten, eine steigende Kündigungsrate bei den Mitgliedern wäre nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschäftsschädigend, es geht in diesem Rahmen auch um den Verlust des guten Rufes Ihr Studio betreffend.

