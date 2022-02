Schloss Darkside wird zum Schicksalsort

Teresa Roosmann aus Dogern macht aus schulischer Gruselgeschichte 440 Seiten starken Jugendroman

2007 wurde Teresa Roosmann geboren – heute, 15 Jahre später, ist sie Autorin, denn die Schülerin, die in Dogern wohnt und das Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut (Baden-Württemberg) besucht, hat Anfang 2022 ihren ersten, 440 Seiten starken Jugendroman veröffentlicht. Und das hat nicht nur von ungefähr etwas mit ihrer Schule zu tun …

Denn während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie gab es im Fach Deutsch der Klasse 6 des Hochrhein-Gymnasiums die Aufgabe, eine Gruselgeschichte zu schreiben. Das waren damals gerade einmal drei Seiten, die die Schülerin für diese Hausarbeit zu Papier brachte. Doch das Thema ließ sie nicht mehr los und so schrieb sie drauf los und entwickelte aus der einstigen Gruselgeschichte einen Roman, der seinen Leserinnen und Leser die Abgründe des menschlichen Daseins vor Auge führt. Der Titel des Buches „Schloss Darkside“, erschienen in Papierfresserchens MTM-Verlag.

Fred Marley wird im Internat Schloss Darkside aufgenommen. Noch ahnt er nicht, dass er ein Magieblut ist, das viel über Magie lernen und viele Abenteuer bestehen muss, um gerüstet zu sein für den ultimativen Kampf gegen das personifizierte Böse – MacDougall. Fred bekommt Unterstützung vom Arktischen Axtschwanz Kendra, von Professor Craig und seinen Freunden. Aber im Internat selbst hat sich das Böse bereits eingenistet. Doch Fred bereitet sich unbeirrt auf den letzten und wichtigsten Kampf seines Lebens vor. Wenn er diesen nicht gewinnt, dann steht dem Bösen in der Welt nichts mehr im Wege …

„Die Geschichte ist inspiriert durch Romeo und Julia und die Violinkonzerte von Sergej Prokofjew“, sagt Teresa Roosmann, die nicht nur stundenlang Bücher lesen kann, sondern sich auch für klassische Musik interessiert und selbst Klavier und Bratsche spielt. Das Buch zeichnet sich durch einen hohen Grad an Spannung aus, doch das Ende ist so nicht, wie viele es vielleicht erwarten. Wichtig bleiben aber bis zum Schluss Tugenden wie Freundschaft und Liebe.

Bibliografische Angaben:

Teresa Roosmann

Schloss Darkside – Roman

ISBN: 978-3-96074-521-1, Taschenbuch, 442 Seiten

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at