Wie Berlin Event mit nachhaltigen Events die Luft säubert

Zusammen mit Prima Klima pflanzt Berlin Event Bäume und filtert jedes Jahr CO2 aus unserer Luft.

Wir kennen Bäume als essenziell für das Leben auf der Erde. Sie spenden Sauerstoff und tragen wertvolle Früchte. Allein aus diesen Gründen sollten wir auf unsere Bäume achten und für jeden gefällten Baum zumindest einen neuen pflanzen. Wussten Sie aber, dass Bäume auch CO2 aus der Luft filtern können und dieses in ihrem Baumstamm speichern? Aus diesem Grund sind Bäume exzellent beim Kämpf gegen den menschengemachten Klimawandel.

Genau diesen Vorgang macht sich Berlin Event zu nutzen und hat auch im vergangenen Jahr wieder für jedes durchgeführte Event 10 Bäume pflanzen lassen. Diesmal sind die neuen sauerstoffspendenden Bäume in Nicaragua entstanden. Unterstützt wurden sie dabei wieder von Prima Klima. Um die erfolgreiche gemeinsame Arbeit zu ehren, wurde Ihnen auch dieses Jahr wieder ein Zertifikat von Prima Klima ausgestellt. Auch in diesem Jahr bemüht sich der nachhaltige Eventveranstalter wieder so viel CO2 wie möglich zu sparen und zu filtern.

Letztes Jahr hat es Berlin Event wieder geschafft ihre jährlichen Umweltziele, trotz der Pandemie, zu erreichen. So sind die Chefs von Berlin Event ihrer Vision einer komplett nachhaltigen Eventindustrie einen kleinen Schritt nähergekommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Event O. Schulz & M. Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 585 820 60

fax ..: +49 (0) 30 288 317 92

web ..: https://berlinevent.de/

email : info@berlinevent.de

Berlin Event als ISO 14001 zertifiziertes und EMAS registriertes Unternehmen Experte für nachhaltige Events in Deutschland. Ob im Büro oder auf den Veranstaltungen – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind selbstverständliche und fest verankerte Werte der Unternehmenskultur von Berlin Event. Nachhaltigkeit bedeutet für Berlin Event, jede ihrer Handlungen zu hinterfragen und clevere Ideen und umweltgerechte Lösungen zu entwickeln. Berlin Event ist überzeugt: Events mit nachhaltiger Wirkung bedürfen nachhaltiger Konzepte.

