Winterferien in der Erlebniswelt Feengrotten

Erlebnisreiche Tage im Reich der Feen und Bergleute

Die Saalfelder Feengrotten haben auch in den Winterferien täglich geöffnet. Auf alle großen und kleinen Gäste warten spannende Führungen durch die faszinierende Untertagewelt mit ihren unzähligen Tropfsteinen und der einzigartigen Farben- und Formenpracht.

Ausgestattet mit Grubenlampe und Zipfelmütze startet täglich um 13 Uhr die Familienführung. Dabei lauschen die großen und kleinen Entdecker den spannenden Geschichten und entdecken mit etwas Fantasie Kobolde, Drachen, Elfen oder Feen in der magischen Untertagewelt der Feengrotten. Empfohlen ist diese Führung für Familien mit Kindern von 4 bis 9 Jahren.

Für größere Kinder ab 8 Jahren werden an den Samstagen sowie am Donnerstag um 16:30 Uhr, spannende Taschenlampentouren angeboten. Ausgestattet mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher den schwarzen Alaunschiefer abbauten.

Wer es in den Ferien lieber etwas entspannter haben möchte, der besucht die „Gesunde Stunde für Kinder“ im Heilstollen – einem separaten Grubenteil der Feengrotten. Hier kann man die wohltuende Atmosphäre unter Tage und die Zeit mit seinem Kind ganz intensiv genießen. Die Inhalationen finden immer dienstags bis sonntags von 16:15 bis 17:15 Uhr statt.

Alle Termine auf einen Blick:

Täglich 13:00 Uhr Familienführung in den Feengrotten

Di – So16:15 UhrGesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

12.02.16:30 UhrTaschenlampentour in den Feengrotten

17.02.16:30 UhrTaschenlampentour in den Feengrotten

19.02.16:30 UhrTaschenlampentour in den Feengrotten

Für alle Angebote empfehlen wir eine telefonische Reservierung.

Weitere Informationen unter www.feengrotten.de oder 0 36 71/ 5 50 40.

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

