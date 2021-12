Pressemitteilung V/21

Übernahme der Assets der Brandito GmbH abgeschlossen

Mit Datum vom 09.12.2021 wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die es der IQ AG ermöglicht die Assets der Brandito GmbH zu übernehmen und zu verwerten. Mit der Übernahme dieser Assets erweitert die IQ AG ihr Portfolio nicht nur um eine erfolgreiche Kryptowährung – den PixelBit – inklusive eigener Blockchain, sondern auch um mehrere qualitativ hochwertige Spiele für mobile Endgeräte.

Außerdem übernimmt die IQ AG sämtliche Kunden Investoren und Kontakte der Brandito GmbH.

Im ersten Quartal 2022 wird die Kryptowährung PixelBit an einer der grössten und wichtigsten Kryptobörse gelistet und handelbar gemacht.

In den kommenden Wochen starten hierzu intensivierte Marketingmaßnahmen.

Des Weiteren steht eine exklusive NFT Plattform für speziell auf den Kunstmarkt zugeschnittene NFTs in den Startlöchern, mit der die IQ AG den globalen Kunstmarkt ins digitale Zeitalter führen wird.

„Spannende Monate liegen vor uns. Wir freuen uns auf die Aufgaben“ wird der geschäftsführende Verwaltungsrat des Unternehmens zitiert.

Kreuzlingen, 10.12.2021

Die Gesellschaft bezweckt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Dienstleistungen im Finanzsektor sowie administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Waren- und Akkreditivgeschäften, Unternehmensberatung, Beratung bei Bank- und Finanzoperationen, Buchführungen und Vermögensverwaltung für Dritte sowie Vermittlung von Finanzgeschäften zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten, Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Kontakt

IQ Beteiligungs- und Projekt AG

Michael Petz

Hauptstrasse 14

8280 Kreuzlingen

0

info@iq-ag.ch

https://iq-ag.ch