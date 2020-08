Pressemitteilung: Supremum Fonds

Hiermit wird offiziell bekannt gegeben, dass am 04.08.2020 der computergestützte Fonds mit dem Namen Supremum Fonds gestartet ist.

Supremum Fonds R

WKN: A2P6A5

ISIN: DE000A2P6A56

Der offene Aktienfonds (UCITS-konform, OGAW-Sondervermögen) investiert in US-amerikanische Titel und legt seinen Schwerpunkt auf liquide Titel von Traditionsunternehmen. Im Unterschied zum klassischen Fonds wird allerdings der Auswahlprozess der Titel computergestützt realisiert wodurch die Frequenz der ausgeführten Handlungen deutlich höher sein. Die Initiatoren des Fonds sind davon überzeugt, dass eine computergestützte Anlage-Strategie der Schlüssel für eine überdurchschnittliche Performance des Fonds sein kann.

Diese Annahme kommt nicht von ungefähr, denn mit den beiden Initiatoren Prof. Dr. Wolfgang Kuhle (Lehrstuhl VWL an der Universität Hangzhou in China) und Dr. Markus Knopf (promovierter Mathematiker) sind zwei börsenaffine Volkswirtschafts- und Mathematik-Experten über mehrere Jahre in die Entwicklung der Trading-Strategie involviert.

Der Fonds ist frisch gestartet und stößt vermehrt auf Interesse der Anleger, sodass jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, um dabei zu sein und sich am Fonds zu beteiligen. Das Ziel der Initiatoren ist das Erreichen von 50 Millionen Euro Assets under Management in den kommenden 12 Monaten.

—

Disclaimer/Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation (“KI”) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die “KI” richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese “KI” kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der “KI” nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die “Wesentlichen Anlegerinformationen” und das Wertpapierprospekt: www.ipconcept.com

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser “KI”, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende “KI” ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 04.08.2020

Herausgeber: Supremum Marketing GmbH, Brentanostr. 7, 60325 Frankfurt am Main

.

Kontakt

Supremum Marketing GmbH

Dr. Markus Knopf

Brentanostr. 7

60325 Frankfurt am Main

+49 69 201 39943

info@supremum-marketing.de

http://supremum-investments.de