Pressemitteilung „dbfp wird mit Preis Sieger 2019 in Gold ausgezeichnet“

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel „Preis-Sieger 2019“ in Gold ausgezeichnet.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb. Der Preis ist für Verbraucher sehr gut vergleichbar. Anders verhält es sich beim Preis-Leistungsverhältnis: Hier fließen beim Endverbraucher vielfältige subjektive Faktoren ein. Dem einen ist die unerschütterliche Qualität wichtig, der nächste wertet das herausragende Design hoch ein.

Vor diesem Hintergrund ist die Studie „Preis-Sieger 2019“ auf Initiative von Focus Money in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH entstanden. Sie beruht auf 115 Millionen Aussagen, die zu über 20.000 Marken im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2019 im Internet getätigt wurden.

Diese außerordentlich hohe Zahl an Aussagen wurde auf Wertungen des Preis-Leistungsverhältnisses geprüft, so dass das Preis-Leistungsverhältnis der untersuchten Marken sehr breit und umfassend ist.

Die Berechnung erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten.

Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH erhielt als Branchensieger im Bereich Finanzvertriebe 100 Punkte und setzte damit die Benchmark innerhalb der Branche.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist im Anlagebereich als Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft und in allen anderen Geschäftsfeldern (Versicherungen, Baufinanzierungen und Ratenkredite) nach dem Best Select und Best Advice Prinzip tätig. Mit Professionalität, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit steht die dbfp ihren Kunden als professioneller Partner in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen zur Seite.

Kontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH

Burkhard Stallein

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892

info@dbfp.de

http://www.dbfp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.